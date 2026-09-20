Women XV Global Series : les Bleues victorieuses des Australiennes au bout d'un scénario fou

Les Bleues du XV de France l'ont emporté à l'arraché (29-26) contre les Wallaroos australiennes samedi 19 septembre à Aix-en-Provence, à l'issue d'un scénario rocambolesque où elles ont été sanctionnées de cinq cartons, dont quatre en l'espace de six minutes en première période, évoluant à 11 pendant dix minutes.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Après leur défaite inaugurale contre les No2 mondiales, les Black Ferns néo-zélandaises (14-28), il y a une semaine à Lyon, pour l'ouverture des Women XV Global Series, les joueuses de François Ratier (No4) ont donc redressé la tête, s'imposant au bout du suspense, cinq essais à quatre, contre les Australiennes (No9), après avoir évolué à 14 toute la seconde période.

Ce match doit beaucoup à la scénariste de la rencontre, l'arbitre anglaise Holly Wood, qui a envoyé quatre Bleues aux vestiaires entre la 17e et la 23e minute : la pilier Ambre Mwayembe d'abord, pour un plaquage haut (carton rouge de 20 minutes), la flanker Lea Champon puis l'ailière Léa Murie pour plaquages hauts (cartons jaunes), et enfin la deuxième ligne Cloé Correa pour contact avec les yeux d'une Australienne (carton rouge).

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Mais les tricolores y ont toujours cru, avec deux essais en l'espace de quatre minutes juste avant la pause, alors qu'elles étaient à nouveau à 14 : par l'ailière clermontoise Anaïs Grando tout d'abord (37e), puis l'arrière de Bobigny Emilie Boulard (40+1).

Révolte française

"C'était du chaos, mais du chaos de très haut niveau, en particulier quand on était 11 contre 15", a reconnu François Ratier, le sélectionneur. "Je n'avais jamais vu ça, on a toujours des scénarios en poche, où on se retrouve à 12 parfois, mais à 11 jamais. Mais on s'en serait bien passés..."

Du chaos donc, avec en prime cet incendie à quelques mètres à peine des tribunes -un bus de la ville en feu-, qui a retardé d'un quart d'heure la reprise de la rencontre après la mi-temps.

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Et un KO final pour les Wallaroos, avec trois nouveaux essais bleus en seconde période, de la capitaine Pauline Bourdon-Sansus (55e), de la talonneuse Elisa Riffonneau (68e) et enfin de la centre Teani Feleu en bulldozer au coeur de la défense des Australiennes à six minutes du coup de sifflet final, devant un public extatique.

Dans une seconde période totalement folle, où l'arbitre anglaise a continué à sortir les cartons, pour une Australienne cette fois, la deuxième ligne Leonard (55e), puis pour une autre Française, la No8 toulousaine Charlotte Escudero (63e), le match a longtemps semblé vouloir rester entre les mains des Australiennes.

Et la puissance des Wallaroos faisait des dégâts face à des Bleues en manque de poids-lourds avec les absences de la capitaine habituelle Manae Feleu, prise par ses études de médecine, et la deuxième ligne Madoussou Fall-Raclot, enceinte.

Mais les Bleues, en colère, n'ont jamais voulu céder, et elles ont donc renversé une rencontre qui paraissait leur échapper grâce aux relances de feu d'Emilie Boulard, à des plaquages tonitruants et aux rentrées sans peur et presque sans reproche de deux joueuses à zéro sélection, la flanker Mouna Touré et la talonneuse Maylis Mailagi, réquisitionnée en troisième ligne pour compenser la sortie forcée de Correa.

"Inacceptable", a réagi de son côté l'entraîneur australien Tim Walsh, évoquant l'incapacité de ses joueuses à profiter de l'énorme infériorité numérique des Bleues en première période.

Pour la suite de ces WXV Global Series, série de test matches sans classement ni trophée final entre les 12 meilleures nations mondiales du rugby féminin, les Bleues vont affronter les No3 mondiales canadiennes samedi 19 septembre à La Rochelle, avant de retrouver trois fois les Black Ferns, mais en Nouvelle-Zélande cette fois, en octobre.

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