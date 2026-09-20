Coupe Davis : le Canada élimine la France

La France y a cru, à un retour. Mais la marche était trop haute : le Canada a sorti samedi 19 septembre les Bleus de la Coupe Davis grâce à une victoire au bout du suspense du 5 e mondial Felix Auger-Aliassime face à Arthur Rinderknech (32 e ).

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Photo : AFP/VNA/CVN

Porté par son public dans le Centre Vidéotron de Québec, Auger-Aliassime a gagné son bras de fer contre le trentenaire tricolore 4-6, 7-6 (7/5), 6-4, pour envoyer son pays en phase finale du prestigieux tournoi international de tennis.

"On est simplement soulagés. Rinderknech a joué incroyablement bien, on a cherché des petites failles dans son jeu et on a réussi à inverser la vapeur" du match, s'est réjoui le capitaine canadien Frank Dancevic après le succès.

Les Bleus étaient condamnés à l'exploit samedi 19 septembre : ils avaient perdu la veille les deux simples de la journée, et une défaite les mettait automatiquement à la porte dans ce face-à-face au meilleur des cinq matchs.

Pour la sixième année sur sept, depuis la réforme de la Coupe Davis, les Bleus échouent au seuil de la phase finale.

"Combatif"

Ils ont pourtant vibré. La paire française emmenée par Benjamin Bonzi (97e) et le spécialiste Pierre-Hugues Herbert (29e mondial du double) a insufflé de l'espoir en début d'après-midi samedi 19 septembre avec sa victoire 7-6 (7/4), 6-3 contre la doublette canadienne.

Rinderknech a même fait la course en tête face à un Felix Auger-Aliassime très brouillon, de retour sur le court un peu plus d'une demi-heure seulement après sa défaite en double aux côtés du jeune Duncan Chan (254e de la discipline).

Le Français a pris le service de "FAA" pour mener 5-4 sur une vilaine faute directe de coup droit du Québécois, et concluait le premier set avec une bonne montée au filet et un lob trop long de Felix Auger-Aliassime.

Plus constant, Rinderknech menait 4-2 dans le tie-break du deuxième set, mais le Québécois a retrouvé son meilleur tennis pour s'adjuger la manche.

La fin de match a été électrique. Porté par son public, Auger-Aliassime se débarrassait de ses déchets du début de rencontre pour faire le break et servir pour le match (5-4).

Il mettait un point final à deux jours maîtrisés, avec sa première victoire en simple vendredi face à un Quentin Halys (49e) accrocheur, et celle, surprise, de Liam Draxl, 205e mondial, contre Arthur Rinderknech.

"On a une équipe en or, on croit l'un en l'autre, on a un esprit combatif, même dans les moments plus compliqués", a lancé d'un grand sourire le Québécois, qui a grandi à deux pas.

Avec cette 12e victoire sur les 14 derniers face-à-face à domicile, le Canada valide son billet pour la phase finale de Coupe Davis fin novembre, à Bologne, en Italie.

Il tentera de soulever un deuxième saladier d'argent, après son titre de 2022. La France, elle, devra recommencer à zéro en février 2027 pour espérer reconquérir un trophée qu'elle a gagné dix fois, mais qui lui échappe depuis 2017.

AFP/VNA/CVN



