Women XV Global Series : les Bleues, solides et disciplinées, s'offrent le Canada

Le XV de France féminin a fini en beauté les séries d'automne en s'offrant le Canada, vice-champion du monde (21-5) à l'issue d'une prestation solide et maitrisée, avec une discipline irréprochable samedi 16 septembre à La Rochelle.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Après les bourdes qui les avaient handicapées contre le Nouvelle-Zélande à Lyon (14-28), les cartons jaune et rouge qui ont pollué leur rugby face aux Australiennes finalement vaincues au courage à Aix (29-26), les coéquipières de Pauline Bourdon-Sansus ont livré surement la meilleure performance depuis le début du mandat de François Ratier cet hiver.

Ce n'était pas évident à prédire face aux Canadiennes, septistes et vives pour la plupart, qui restaient sur un nul homérique chez les Anglaises et numéro un mondiale (26-26).

Hormis le réalisme qui n'a pas permis aux Bleues de prendre leurs distances avec les joueuses à la feuille d'érable finalement plutôt décevantes, cela a ressemblé à un match fondateur avec toutes ces +jeunettes+ lancées dans le grand bain, à l'image de Marie Ibanez, fille de l'ancien talonneur international Raphaël, intenable en première mi-temps et précieuse sur le premier essai français.

En plus de l'ailière bordelaise, si l'on doit sortir des individualités, on pourra citer unanimement Mouna Touré.

Reine des airs et cauchemar des lanceuses adverses (6 contres recensés), la 3e ligne a croisé le fer sur tous les fronts avec ses quatre poumons, remportant même un ruck après la pause, sous les vivas de Deflandre, qui a soulagé les siennes.

Défense à la hauteur

L'autre grande artisane de ce succès de prestige, est une revenante, Élodie Boulard, autrice de son deuxième doublé de rang (23, 50) après un an de purgatoire : le premier à la conclusion d'un mouvement d'envergure parti de l'aile d'Ibanez avec une belle charge de Teani Feleu au passage, le second après une chistera cachée de sa capitaine Bourdon-Sansus.

À son actif aussi, ce sauvetage génial sur Justice Pelletier partie toute seule derrière un ruck (53) qui a maintenu ses couleurs devant au score.

Cette semaine, studieuse et axée sur la défense du côté de Marcoussis, a bien porté ses fruits à voir les Bleues découper leur vis-à-vis à la bonne hauteur, bien tenir leur ligne et ainsi éviter les foudres arbitrales de Maggie Cogger-Orr, Néo-Zélandaise de nationalité mais... Canadienne de naissance.

Les initiatives nord-américaines, peu nombreuses vu le pressing et l'activité défensive tricolore, se sont finalement articulées autour des mauls dynamiques, avec pas mal d'avancée quand la touche rouge et blanche a fonctionné, qui a envoyé Lizzie Gibson derrière la ligne (35).

Et ce fut presque tout pour les filles du coach français Kevin Rouet, contrées, chahutées dans les zones d'affrontement, sans trop d'imagination dans la construction avec un jeu au pied déficient et qui ont fini par céder face à la fraicheur bleue, amenée par un banc au diapason.

En solo, Alexandra Chambon a plié l'affaire à la dernière minute pour un succès qui en appelle d'autres, et pourquoi pas dès le mois prochain en Nouvelle-Zélande où trois tests au goût de revanche attendent les Bleues à la sérénité en grande partie retrouvée.

AFP/VNA/CVN