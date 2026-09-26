Laver Cup : l'Europe mène 3 à 1 après la première journée

L'Europe mène 3 à 1 face à l'équipe "Monde" à l'issue de la première journée, vendredi 25 septembre à Londres, de la Laver Cup, un tournoi qui se tient sur trois jours.

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Photo : Laver Cup/CVN

En simple, le Norvégien Casper Ruud et l'Espagnol Rafael Jodar ont battu respectivement l'Argentin Francisco Cerundolo et le Kazakh Alexander Bublik, tandis qu'en double, l'Espagnol Carlos Alcaraz et Jakub Mensik ont dominé Bublik et l'Américain Taylor Fritz.

Le seul point de l'équipe Monde a été marqué par l'Américain Brandon Nakashima, qui a battu en simple Mensik.

L'équipe Monde est tenante du titre de ce rendez-vous créé par la légende suisse Roger Federer en 2017. Mais c'est l'Europe qui mène toujours au palmarès, avec cinq victoires en huit éditions.

Cette année, l'équipe européenne compte pour capitaine Yannick Noah et l'équipe Monde l'Américain Andre Agassi.

Résultats des matches du 25 septembre

Casper Ruud (EUR) bat Francisco Cerundolo 6-7 (4/7), 6-4, 10/8.

Brandon Nakashima bat Jakub Mensik (EUR) 6-1, 3-6, 10/7.

Rafael Jodar (EUR) bat Alexander Bublik 6-2, 6-3.

Carlos Alcaraz/Jakub Mensik (EUR) battent Alexander Bublik/Taylor Fritz.

Ndlr : les victoires rapportent un point vendredi 25 septembre, deux points samedi 26 septembre et trois points dimanche 27 septembre. La première des deux équipes à 13 points est déclarée vainqueure.

Pour chaque match, en cas d'égalité à un set partout, les joueurs sont départagés par un tie-break en 10 points.

AFP/VNA/CVN