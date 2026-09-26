Mondiaux de triathlon : Cassandre Beaugrand pour "finir en beauté"

" J'aurais pu terminer ma saison maintenant, elle serait l'une des meilleures " : N°1 au classement au moment d'aborder la finale des championnats du monde WTCS, Cassandre Beaugrand a l'occasion samedi 26 septembre de remettre la main sur le titre mondial en triathlon, après une année déjà réussie.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Alghero, Quiberon, Londres, Weihai : quatre étapes auxquelles la championne olympique a pris part cette saison, quatre victoires pour celle qui se présentera parmi les grandes favorites à Pontevedra (18h00), en Espagne.

Après son titre en 2024, le final avait été bien moins réjouissant en 2025, marqué par un abandon en Australie alors qu'elle était aussi très attendue. Mais depuis, Cassandre Beaugrand a appris.

"Dans ma tête, il peut tout se passer. Je n'ai pas envie d'avoir de regrets, j'ai appris de mes erreurs de l'an dernier notamment sur la partie tactique. Ce serait vraiment extraordinaire de finir en beauté, mais s'il se passe quelque chose, ça ne changerait en rien mon année", a-t-elle expliqué à l'AFP.

"J'aurais pu finir ma saison maintenant, et elle serait l'une de meilleures, explique-t-elle. Elle est peut-être même plus réussie que celle des JO, c'est difficile à juger. Mais en terme d'accomplissement sur chacune de mes courses, je n'ai vraiment fait aucun faux pas".

Aucun faux pas, et pas seulement en triathlon.

Car en 2026, la triathlète de 29 ans fait le choix de renouer avec un ancien amour, l'athlétisme et plus particulièrement la course, avec succès: un record de France du 5.000 m à Nice - par la suite récupéré par Sarah Madeleine - et un du 10 km sur route à Lille.

Le triathlon, choix de raison

En point d'orgue de sa saison, elle prend part en juillet à la Ligue de Diamant de Monaco. Un rêve réalisé avec à la clé le record de France du 3.000 m en 8 min 32 sec 86.

Photo : AFP/VNA/CVN

Un "bol d'air frais", selon elle. "Si le triathlon ne se passait pas forcément bien, j'avais l'occasion de pouvoir performer sur un sport que j'aimais et que j'avais un peu mis de côté depuis quelques années", souligne-t-elle.

Un choix qui lui donne aussi davantage de confiance dans sa course à pied, sans pour autant que sa natation et son vélo n'en pâtissent.

Prétendante aux championnats d'Europe d'athlétisme de Birmingham (Angleterre), elle fait finalement le choix de "la raison": "Je n'avais pas forcément le temps de préparer un championnat d'Europe comme il se doit pour bien y figurer. Je n'avais pas non plus envie d'y aller pour faire de la figuration et me faire un peu détruire".

"J'aurai peut-être d'autres occasions, dit-elle. Peut-être après les Jeux de Los Angeles (en 2028) si je ne suis pas trop vieille! Je me laisse encore des années pour rêver un peu de ça".

D'un point de vue personnel, Cassandre Beaugrand apprend à se détacher du regard extérieur, pour savourer aussi davantage chaque succès : "Je sais qu'il ne va pas me rester dix ans de triathlon, tout ce que je peux gagner tant mieux. Je suis déjà très contente de la carrière que j'ai, j'arrive de plus en plus à m'en rendre compte. Tout ce que je prends maintenant, c'est vraiment du bonus".

Un second titre de championne du monde en serait un de taille.

AFP/VNA/CVN