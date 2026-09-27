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International / Sports
Laver Cup : l'Europe mène 7 à 5 après la deuxième journée

L'Europe mène samedi 26 septembre 7 à 5 face à l'équipe "Monde" à l'issue de la deuxième journée de la Laver Cup, un tournoi qui se tient sur trois jours à Londres.

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L'Américain Learner Tien de l'équipe "Monde" a battu l'Italien Flavio Flavio Cobolli de l'équipe "Europe" lors de la Laver Cup le 26 septembre à LOndres.
Photo : AFP/VNA/CVN

En simple, le jeune Américain Learner Tien s'est d'abord imposé en trois manches (6-3, 2-6, 10/7 au tie break) face à l'Italien Flavio Cobolli (7e mondial) pour remettre le "Monde" à hauteur 3-3.

L'Allemand Alexander Zverev, double vainqueur en Grand Chelem cette année (Roland-Garros et US Open), s'est incliné contre l'Australien Alex de Minaur (2-6, 7-6 (7/5), 11-9).

L'Espagnol Carlos Alcaraz a battu l'Américain Taylor Fritz (6-3, 4-6, 13-11), en sauvant deux balles de match dans le super tie-break.

La soirée s'est conclue avec le double et la victoire de la paire européenne Casper Ruud/Alexander Zverev sur le score de 6-4, 7-6 (9/7) contre les représentants du reste du monde, le Kazakh Alexander Bublik et l'Américain Brandon Nakashima.

L'Espagnol Carlos Alcaraz joueur de la "Team Europe" lors de la deuxième journée de la Laver Cup, le 26 septembre à Londres.
Photo : AFP/VNA/CVN

L'équipe Monde est tenante du titre de ce rendez-vous créé par la légende suisse Roger Federer en 2017. Mais c'est l'Europe qui mène toujours au palmarès, avec cinq victoires en huit éditions.

Cette année, l'équipe européenne a pour capitaine le Français Yannick Noah et l'équipe Monde l'Américain Andre Agassi.

Résultats des matches de samedi 26 septembre

Learner Tien (MOND) bat Flavio Cobolli (EUR) 6-3, 2-6, 10/7

Alex de Minaur (MOND) bat Alexander Zverev (EUR) 2-6, 7-6 (7/5), 11-9

Carlos Alcaraz (EUR) bat Taylor Fritz (MOND) 6-3, 4-6, 13-11

Casper Ruud/Alexander Zverev (EUR) battent 6-4, 7-6 (9/7) Alexander Bublik/Brandon Nakashima (MOND)

Vendredi 25 septembre

Casper Ruud (EUR) bat Francisco Cerundolo 6-7 (4/7), 6-4, 10/8

Brandon Nakashima bat Jakub Mensik (EUR) 6-1, 3-6, 10/7

Rafael Jodar (EUR) bat Alexander Bublik 6-2, 6-3

Carlos Alcaraz/Jakub Mensik (EUR) battent Alexander Bublik/Taylor Fritz

NDLR : les victoires rapportent un point vendredi, deux points samedi et trois points dimanche. La première des deux équipes à 13 points est déclarée vainqueure.

Pour chaque match, en cas d'égalité à un set partout, les joueurs sont départagés par un tie-break en 10 points.

AFP/VNA/CVN

#Laver Cup #Europe #Flavio Cobolli

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