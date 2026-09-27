Laver Cup : l'Europe mène 7 à 5 après la deuxième journée

L'Europe mène samedi 26 septembre 7 à 5 face à l'équipe "Monde" à l'issue de la deuxième journée de la Laver Cup, un tournoi qui se tient sur trois jours à Londres.

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Photo : AFP/VNA/CVN

En simple, le jeune Américain Learner Tien s'est d'abord imposé en trois manches (6-3, 2-6, 10/7 au tie break) face à l'Italien Flavio Cobolli (7e mondial) pour remettre le "Monde" à hauteur 3-3.

L'Allemand Alexander Zverev, double vainqueur en Grand Chelem cette année (Roland-Garros et US Open), s'est incliné contre l'Australien Alex de Minaur (2-6, 7-6 (7/5), 11-9).

L'Espagnol Carlos Alcaraz a battu l'Américain Taylor Fritz (6-3, 4-6, 13-11), en sauvant deux balles de match dans le super tie-break.

La soirée s'est conclue avec le double et la victoire de la paire européenne Casper Ruud/Alexander Zverev sur le score de 6-4, 7-6 (9/7) contre les représentants du reste du monde, le Kazakh Alexander Bublik et l'Américain Brandon Nakashima.

Photo : AFP/VNA/CVN

L'équipe Monde est tenante du titre de ce rendez-vous créé par la légende suisse Roger Federer en 2017. Mais c'est l'Europe qui mène toujours au palmarès, avec cinq victoires en huit éditions.

Cette année, l'équipe européenne a pour capitaine le Français Yannick Noah et l'équipe Monde l'Américain Andre Agassi.

Résultats des matches de samedi 26 septembre

Learner Tien (MOND) bat Flavio Cobolli (EUR) 6-3, 2-6, 10/7

Alex de Minaur (MOND) bat Alexander Zverev (EUR) 2-6, 7-6 (7/5), 11-9

Carlos Alcaraz (EUR) bat Taylor Fritz (MOND) 6-3, 4-6, 13-11

Casper Ruud/Alexander Zverev (EUR) battent 6-4, 7-6 (9/7) Alexander Bublik/Brandon Nakashima (MOND)

Vendredi 25 septembre

Casper Ruud (EUR) bat Francisco Cerundolo 6-7 (4/7), 6-4, 10/8

Brandon Nakashima bat Jakub Mensik (EUR) 6-1, 3-6, 10/7

Rafael Jodar (EUR) bat Alexander Bublik 6-2, 6-3

Carlos Alcaraz/Jakub Mensik (EUR) battent Alexander Bublik/Taylor Fritz

NDLR : les victoires rapportent un point vendredi, deux points samedi et trois points dimanche. La première des deux équipes à 13 points est déclarée vainqueure.

Pour chaque match, en cas d'égalité à un set partout, les joueurs sont départagés par un tie-break en 10 points.

AFP/VNA/CVN