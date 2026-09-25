BJK Cup : l'Italie et l'Ukraine opposées en demi-finale

L'Italie, double tenante du titre, et l'Ukraine s'affronteront samedi 26 septembre en demi-finale de la Billie Jean King Cup après leur victoire respective contre la Belgique (2-1) et la Chine (2-1), lors des quarts jeudi 24 septembre à Shenzhen (Chine).

>> BJK Cup : l'Italie marque le premier point en finale

>> BJK Cup : l'Italie confirme sa suprématie avec un 6e titre

>> Roland-Garros : fin de partie pour Parry, sèchement battue en huitièmes

Photo : AFP/VNA/CVN

L'autre demi-finale opposera vendredi 25 septembre l'Espagne et la République tchèque, victorieuses mercredi 23 septembre du Kazakhstan et de la Grande-Bretagne. La finale est prévue dimanche 27 septembre.

Anna Kalinina a apporté jeudi 24 septembre le premier point à l'Ukraine en battant Jana Otzipka 6-7 (6/8), 6-1, 6-1. Greet Minnen a remis les Belges dans la course en prenant le dessus sur Elina Svitolina 6-7 (5/7), 6-4, 6-4. Dans le double décisif, Anna Kalinina et Lyudmyla Kichenok ont eu le dernier mot sur Magali Kempen et Lara Salden 6-3, 6-3.

L'Italie, qui vise le triplé, a eu toutes les peines du monde à se défaire des Chinoises, qu'elle avait facilement éliminées au même stade de la compétition en 2025 (2-0).

Jeudi 24 septembre devant son public, Zhang Shuai a remporté le premier simple contre Elisabetta Cocciaretto (6-0, 6-2). L'ex-numéro 4 mondiale Jasmine Paolini (actuelle 20e) a remis les deux pays à égalité en s'imposant contre la championne olympique de Paris-2024 Zheng Qinweng (52e) 6-3, 7-6 (7/4).

Sara Errani et Paolini ont apporté le point de la victoire aux Italiennes en s'imposant face à Guo Hanyu et Jiang Xinyu 6-3, 5-7, 6-3 après deux heures et quart de lutte.

AFP/VNA/CVN







