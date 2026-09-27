Triathlon : Cassandre Beaugrand, un 2e titre mondial au terme d'une année parfaite

Indépassable, Cassandre Beaugrand a décroché samedi 26 septembre une deuxième couronne mondiale de triathlon au terme d'une année parfaite où la championne olympique de Paris a aussi battu deux records de France d'athlétisme.

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Photo : AFP/VNA/CVN

"2026 était la meilleure de toutes mes années et ça va être dur de faire mieux l'an prochain", a réagi la Française de 29 ans samedi 26 septembre à Pontevedra, en Galice, où avaient lieu les finales mondiales (WTCS) de triathlon.

"C'est difficile de comparer avec un titre olympique mais je pense qu'en termes de performance, j'ai vraiment fait un sans-faute. C'est quand même incroyable de rester au top tout au long de la saison", a-t-elle commenté dans un message transmis à l'AFP.

Après 2024, où elle avait gagné l'or olympique et le titre mondial, la Francilienne avait été contrainte à l'abandon lors des finales mondiales 2025 en Australie. Cette année post-olympique a été "très dure" en raison de "l'énorme pression" qu'elle avait sur les épaules, a-t-elle confié.

En 2026, elle a redressé et placé la barre encore plus haut. elle a remporté les quatre étapes du circuit mondial WTCS auxquelles elle a participé (Alghero, Quiberon, Londres et Weihai), arrivant en immense favorite à la finale de Pontevedra, en tête du classement mondial avec 4.000 points, devant la Britannique Beth Potter et la Suédoise Tilda Mansson.

Une place sur le podium lui suffisait pour empocher le titre mondial mais la Française a signé son cinquième succès de l'année et son quatorzième en carrière.

Sur les terres galiciennes du quintuple champion du monde espagnol Javier Gomez, la Française, après un excellent départ, a préservé sa place dans le peloton de tête pendant la natation (1,5 km) et les 40 km de vélo avant de survoler les 10 km de course à pied, son point fort.

Elle a relégué à plus d'une minute ses poursuivantes, les Britanniques Georgia Taylor-Brown et Kate Waughs.

Beaugrand rejoint le cercle fermé des triathlètes qui ont été sacrées au moins deux fois championnes du monde, derrière l'athlète des Bermudes Flora Duffy et ses quatre titres et l'Australienne Emma Snowsill (trois titres). Elle se rapproche aussi du record de victoires de Flora Duffy (15).

Cette spécialiste de la course à pied a également consacré une partie de l'année 2026 aux épreuves d'athlétisme, avec deux records de France à la clé, du 5.000 m à Nice et du 10 km sur route à Lille.

Sa participation à la Ligue de Diamant de Monaco, en juillet, un rêve devenu réalité, avait même laissé entrevoir une participation aux championnats d'Europe d'athlétisme à Birmingham. Mais la triathlète a décidé de se concentrer sur le triathlon pour cette fin de saison. Un choix payant.

AFP/VNA/CVN