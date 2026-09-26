Ligue des nations : pour les Bleus, une animation offensive cahin-caha

Si, pour la première de Zinédine Zidane, la France s'est imposée grâce à un but de Kylian Mbappé, son trio offensif a connu une soirée contrastée, à l'image de sa superstar du Real Madrid, sortie blessée juste après avoir inscrit son 67 e but en Bleu.

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Ce n'était pas, a priori, le secteur de jeu où le travail de Zidane, le nouveau patron des Bleus, devait être le plus conséquent, mais l'animation offensive portée par les trois attaquants, Mbappé, Ousmane Dembélé et Michael Olise et animée un cran plus bas par Rayan Cherki a beaucoup tâtonné.

Gavés de ballons (67% de possession de balle durant le premier acte), les offensifs français ont mis près d'une demi-heure à rentrer dans leur match et trouver quelques repères.

Parce que Zidane, des idées arrêtées sur l'endroit où il souhaite les faire jouer, leur a assigné un poste que Didier Deschamps ne leur confiait pas, ou plus.

À commencer par Mbappé, excentré sur son aile gauche où, durant les 45 premières minutes, il n'est jamais parvenu à se montrer dangereux.

À la décharge de l'attaquant du Real Madrid, positionné en pointe avec son club, le jeu a beaucoup penché sur l'autre aile, celle de Michael Olise, le Français qui s'est montré le plus dangereux devant le but d'Uguracan Cakir, le gardien turc.

Dembélé, faux 9 sans succès

C'est sur une passe d'Olise que le capitaine français, atone en première période, a tout juste eu le temps d'inscrire le premier but de la rencontre (54e) au début du second acte, de se blesser au genou gauche sur l'action, et de laisser sa place à Désiré Doué quelques minutes plus tard, car incapable de poursuivre la partie (59e). Un bilan mitigé.

Comme celui d'Ousmane Dembélé, qui n'a pas l'excuse du changement de poste, puisque Zidane a installé le Ballon d'Or 2025 à son poste en club, celui de faux numéro neuf.

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Faux numéro neuf, parce que Dembélé a la possibilité de beaucoup décrocher, de venir chercher des ballons loin de sa surface, ce qu'il a fait en Turquie. Sans succès.

Paradoxalement, la France et Mbappé ont inscrit le seul but de la rencontre en deuxième période alors même que la Turquie avait repris le contrôle du jeu. Les Bleus ont ensuite surtout défendu pour préserver leur avantage.

Leur but, ils le doivent évidemment à Mbappé, qui est parvenu à tromper Cakir, mais il est également l’œuvre d'Olise qui a parfaitement servi son capitaine.

La sensation du Mondial américain, brillant alors qu'il évoluait dans l'axe derrière Mbappé, a été l'attaquant le plus à l'aise vendredi 25 septembre à Kocaeli.

Des déceptions et des promesses

Avant sa passe pour Mbappé, il aurait pu également ouvrir le score en fin de première période en récupérant un ballon sur la droite de la surface de réparation adverse, enroulant dans la foulée une frappe du gauche sous la lucarne, détournée magistralement par le portier turc (43e).

Olise est sorti après Mbappé en compagnie de Rayan Cherki, remplacés respectivement par Bradley Barcola et Eduardo Camavinga (78e).

Placé en meneur par Zidane qui le tient en haute estime, le milieu de Manchester City n'a pas démérité, s'est beaucoup démené pour animer le jeu français et aurait également pu inscrire un but s'il n'avait pas trop tergiversé, annihilant ainsi une superbe combinaison entre Olise et Dembélé (41e).

Pour la première de Zidane, son chantre lorsqu'il en était le meneur, l'animation offensive aura ainsi parfois déçu, mais offert néanmoins quelques promesses. Et les Bleus ont gagné, ce qui leur laisse plus de latitude pour régler la mire.

AFP/VNA/CVN