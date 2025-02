L'ONU suspend ses opérations dans le gouvernorat yéménite de Sa'dah contrôlé par les Houthis

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Selon Farhan Haq, porte-parole adjoint du chef de l'ONU, "en l'absence des conditions et garanties de sécurité nécessaires, le secrétaire général a demandé aux agences, aux fonds et aux programmes des Nations unies de suspendre toutes leurs opérations et programmes dans le gouvernorat de Sa'dah, au Yémen".

La décision a été prise à la suite de la récente détention par les autorités de facto houthies de huit autres membres de l'ONU, dont six travaillaient dans le gouvernorat de Sa'dah, a-t-il ajouté.

"La mesure extraordinaire et temporaire cherche à équilibrer l'impératif de rester et de livrer l'aide avec la nécessité de voir la sécurité et la sûreté du personnel de l'ONU et de ses partenaires garantis", a déclaré le porte-parole. "De telles garanties sont finalement nécessaires pour assurer l'efficacité et la durabilité de nos efforts".

Selon M. Haq, la suspension actuelle vise à donner du temps aux Houthis et aux Nations unies pour organiser la libération du personnel de l'ONU arbitrairement détenu et s'assurer que les conditions nécessaires sont en place pour fournir un soutien humanitaire essentiel, guidé par les principes d'impartialité, de neutralité, d'indépendance et d'humanité.

Il a ajouté que l'ONU était pleinement déterminée à aider les millions de personnes dans le besoin à travers le Yémen.

Xinhua/VNA/CVN