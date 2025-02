Il faut éviter "à tout prix" une reprise des hostilités à Gaza, selon le chef de l'ONU

"Nous devons éviter à tout prix la reprise des hostilités à Gaza, qui conduirait à une immense tragédie", a déclaré M. Guterres sur la plateforme de médias sociaux X.

Appelant le Hamas à "poursuivre la libération prévue des otages samedi prochain", M. Guterres a indiqué que "les deux parties doivent respecter complètement leurs engagements dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu et reprendre des négociations sérieuses à Doha pour la seconde phase".

L'accord de cessez-le-feu conclu entre Israël et le Hamas est de plus en plus sous tension. Lundi 10 février, le Hamas a annoncé que la remise d'otages prévue samedi serait reportée jusqu'à nouvel ordre en raison de "violations de l'accord de cessez-le-feu" de la part d'Israël à Gaza.

En réponse, le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a déclaré mardi 11 février que si les otages israéliens n'étaient pas libérés avant samedi midi, le cessez-le-feu prendrait fin et l'armée israélienne reprendrait "les combats intensifs" dans l'enclave ravagée par la guerre.

