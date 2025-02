Inde - France : partenariat dans le domaine des réacteurs nucléaires

L’Inde et la France sont convenues de coopérer dans le domaine des réacteurs nucléaires modulaires avancés et de petite taille. C'est ce qu'a rapporté le ministère indien des Affaires étrangères, qui a publié une liste de documents signés lors de la visite du premier ministre indien Narendra Modi en France.

Photo : AFP/VNA/CVN

Dans la section consacrée à "l'énergie nucléaire civile", la "déclaration d'intention visant à établir un partenariat dans le domaine des réacteurs modulaires avancés et des petits réacteurs modulaires" est notamment mentionnée.

Par ailleurs, New Delhi et Paris ont signé un document sur la relance "du protocole d'accord entre le Département indien de l'énergie atomique (DEA) et le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) français". Les parties ont également signé un accord de coopération entre le Centre mondial pour le partenariat sur l'énergie nucléaire de l'Inde et l'Institut des sciences et technologies nucléaires de France.

Une déclaration franco-indienne sur l’intelligence artificielle a été en outre signée lors de la visite de M. Modi. 2026 a été proclamée comme l’Année de l’innovation Inde-France.

La coopération en matière d'énergie et de technologie nucléaires civiles était le sujet des discussions entre M. Modi et le président français Emmanuel Macron, qui ont eu lieu à bord de l'avion du chef de l'État lors de leur vol de Paris à Marseille. "Ils ont discuté de l'ensemble des relations bilatérales et des questions mondiales et régionales clés. Les dirigeants des deux pays ont envisagé la coopération dans les domaines stratégiques de la défense, de l'énergie nucléaire civile et de l'espace, ainsi que les moyens de renforcer les liens dans les domaines de la technologie et de l'innovation", a précisé le ministère des Affaires étrangères.

TASS/VNA/CVN