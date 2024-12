L'UE décide d'accorder à l'Ukraine une aide supplémentaire de 30 milliards d'euros

Le président du Conseil européen Antonio Costa a annoncé jeudi 19 décembre que l'Union européenne (UE) accorderait à l'Ukraine une aide supplémentaire de 30 milliards d'euros pour 2025, destinée à assurer sa stabilité financière et à soutenir sa résilience économique.

>> Les dirigeants européens parviennent à un accord sur l'attribution des postes clé de l'UE

>> Washington annonce une aide militaire supplémentaire de près d'un milliard d’USD pour l'Ukraine

>> Des pays européens majeurs s'accordent pour poursuivre le soutien à l'Ukraine

"L'Union européenne s'est dite prête à tout ce qu'il faudra, aussi longtemps qu'il le faudra, pour mettre l'Ukraine en position de force, pour faire face à ce qui l'attend", a déclaré M. Costa lors de la conférence de presse à l'issue du sommet européen à Bruxelles.

Pour concrétiser cet engagement, les dirigeants européens ont prévu la mise en œuvre du 15e paquet de sanctions contre la Russie. Ce nouveau train de mesures vise spécifiquement la "flotte fantôme" russe, composée de navires pétroliers utilisés pour contourner les restrictions occidentales sur le commerce du pétrole.

Depuis le début du conflit, l'UE a débloqué quelque 130 milliards d'euros de soutien financier en faveur de l'Ukraine.

Outre le soutien financier, les dirigeants européens ont exprimé leur détermination à fournir à l'Ukraine des systèmes de défense anti-aérienne et des armes nécessaires pour contrer les offensives. Ce soutien militaire vise à renforcer les capacités de défense ukrainiennes et à protéger les infrastructures critiques et les populations civiles des attaques.

Ils ont réaffirmé leur unité inébranlable et leur plein soutien à l'Ukraine, soulignant que ce soutien vise à aboutir à une paix globale, juste et durable.

Xinhua/VNA/CVN