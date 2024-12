Washington annonce une aide militaire supplémentaire de près d'un milliard d’USD pour l'Ukraine

La nouvelle aide comprend des drones, des missiles pour ses systèmes de lance-roquettes Himars et une aide accrue pour la maintenance cruciale d'équipements, a précisé le Pentagone dans un communiqué. L'aide annoncée samedi 7 décembre sera fournie via un mécanisme par lequel de l'équipement militaire est acheté à l'industrie de défense ou des partenaires plutôt que d'être tiré des stocks américains - et ne devrait donc pas être disponible à court-terme pour que l'Ukraine l'utilise sur les champs de bataille. L'annonce intervient après celle lundi 2 décembre d'une aide de 725 millions d’USD qui comprend une deuxième livraison de mines antipersonnel, ainsi que de l'armement antiaérien et antiblindés.

AFP/VNA/CVN