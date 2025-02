Colombie : le président Petro appelle tous ses ministres à démissionner

Le président colombien de gauche Gustavo Petro a demandé dimanche 9 février à ses ministres et autres hauts fonctionnaires de mettre leurs postes à disposition, sur fond de profonde division de son gouvernement après une réunion tendue entre le chef de l'État et ses ministres cette semaine.

Photo : AFP/VNA/CVN

"J'ai demandé la démission protocolaire des ministres et des directeurs des départements administratifs. Il y aura quelques changements dans le cabinet pour obtenir une plus grande conformité avec le programme ordonné par le peuple", a annoncé M. Petro sur X.

La ministre de l'Environnement, Susana Muhamad, qui a accueilli la COP16 l'année dernière, avait annoncé plus tôt dans la journée sa démissions après une réunion inhabituelle et particulièrement houleuse mardi entre le premier président de gauche de l'histoire de la Colombie et son gouvernement.

Lors de cette réunion, Petro, arrivé au pouvoir en 2022 avec un programme de réformes sociales ambitieuses, a réprimandé presque tous ses ministres pour le manque de progrès dans la mise en œuvre des projets

"J'ai remis ma lettre de démission au président Gustavo Petro et c'est une décision difficile", a déclaré Mme Muhamad dans une interview diffusée par la chaîne numérique Los Danieles.

Sa démission porte à trois le nombre de membres du gouvernement ou hauts fonctionnaires démissionnaires à la suite du conseil des ministres de mardi, qui avait duré plus de cinq heures et avait été retransmise en direct à la télévision.

Mercredi 5 février, Jorge Rojas, chef du Département administratif de la présidence de la République (DAPRE), et Juan David Correa, ministre de la Culture, avaient déjà annoncé leur démission.

De leur côté, certains fonctionnaires, dont la vice-présidente Francia Marquez, se sont plaints de la présence à la réunion d'Armando Benedetti, l'un des proches de M. Petro, qui fait l'objet d'une enquête pour des irrégularités dans le financement de la campagne présidentielle et d'une plainte pour violences à caractère sexiste.

"En tant que féministe et en tant que femme, je ne peux pas m'asseoir à la table du cabinet de notre projet progressiste avec Armando Benedetti", a fait valoir la ministre Muhamad, au bord des larmes, lors de la réunion.

"Le président Gustavo Petro a décidé de maintenir M. Armando Benedetti au palais présidentiel", a-t-elle souligné dimanche 9 février. "C'est ce que j'ai dénoncé et c'est ce que je maintiens", a-t-elle ajouté.

Susana Muhamad a accueilli la conférence des Nations unies sur la biodiversité COP-16 à Cali (Sud-Ouest) à la fin de l'année 2024, et est considérée comme un successeur possible du projet politique de Gustavo Petro lorsqu'il quittera le pouvoir en 2026.

AFP/VNA/CVN