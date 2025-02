Guterres : "Nous devons continuer à faire pression pour un cessez-le-feu permanent à Gaza"

Photo : Xinhua/VNA/CVN

"Nous devons continuer à faire pression pour un cessez-le-feu permanent à Gaza", a écrit M. Guterres dans un message publié samedi soir 8 février sur les réseaux sociaux. "Nous ne pouvons pas revenir à davantage de morts et de destructions", a-t-il souligné.

Dans son message, le secrétaire général de l'ONU a réaffirmé qu'un État palestinien viable et souverain "est la seule solution durable" au conflit entre la Palestine et l'entité sioniste.

La bande de Gaza a été ravagée par les attaques israéliennes pendant plus de 15 mois faisant plus de 48.000 personnes en majorité des femmes et des enfants et une catastrophe humanitaire sans précédent.

Un cessez-le-feu est entré en vigueur le 19 janvier dans l'enclave palestinienne entre le mouvement de résistance Hamas et l'occupant sioniste.

