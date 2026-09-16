L'affaiblissement des règles commerciales entraînerait une baisse de 10% du PIB mondial

L'Organisation mondiale du commerce (OMC) a averti mardi 15 septembre que l'absence de modernisation du système commercial mondial pourrait entraîner une baisse du PIB mondial pouvant atteindre 10% par rapport à ce qu'il serait dans le cadre d'un système multilatéral renforcé, alors que la politique commerciale est confrontée à la perturbation la plus grave et la plus durable qu'elle ait connue depuis des décennies.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Cet avertissement figure dans la publication phare annuelle de l'OMC, intitulée "Rapport sur le commerce mondial 2026 : un tournant décisif pour le système commercial mondial", qui passe en revue les réalisations du système commercial multilatéral au cours des 80 dernières années et les défis auxquels il est aujourd'hui confronté.

"Le système commercial multilatéral a apporté d'énormes avantages au cours des 80 dernières années, contribuant à créer une économie mondiale plus intégrée et plus résiliente", a estimé la directrice générale de l'OMC, Ngozi Okonjo-Iweala.

Environ 72% du commerce mondial des marchandises continue de s'effectuer au titre du régime de la nation la plus favorisée de l'OMC, a-t-elle mentionné.

"Le paysage du commerce mondial a considérablement changé, mais la logique fondatrice du système, selon laquelle toutes les économies ont davantage à gagner à coopérer plutôt qu'à agir unilatéralement, reste aujourd'hui plus pertinente que jamais", a souligné Mme Okonjo-Iweala.

Selon elle, les membres de l'OMC discutent activement de réformes et reconnaissent que "le statu quo n'est pas une option".

Le rapport modélise trois scénarios pour le système commercial mondial.

Dans le cadre d'un système multilatéral renforcé, le PIB mondial pourrait augmenter de 2,9% et les exportations de 17,9% d'ici 2050 par rapport à la trajectoire de référence.

Les deux autres scénarios envisagent une érosion des règles commerciales multilatérales. Le PIB mondial pourrait chuter de 5,1% et les exportations de 18,6%, tandis que dans un monde où la coopération multilatérale serait remplacée par un réseau d'accords de libre-échange, le PIB pourrait chuter de 6,9% et les exportations de 26,9%.

La différence entre une coopération multilatérale renforcée et l'érosion du système pourrait représenter jusqu'à 10% du PIB réel mondial de référence, a noté l'économiste en chef de l'OMC, Robert Staiger.

"Si le statu quo est intenable, comme le pensent de nombreux membres, cela illustre le coût potentiel de l'inaction en matière de réforme", a-t-il ajouté.

Le rapport note par ailleurs qu'en huit décennies, le système a contribué à abaisser les barrières commerciales, à multiplier par près de 50 le commerce mondial et à créer une économie mondiale plus intégrée et fondée sur des règles.

Xinhua/VNA/CVN