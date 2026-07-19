Vo Thiên Thanh, la mémoire sonore de Hô Chi Minh-Ville

Depuis près d’un demi-siècle, le compositeur Vo Thiên Thanh observe les métamorphoses de la mégapole du Sud et les traduit en musique. À travers ses mélodies, il conserve les fragments de la vie quotidienne, les émotions humaines et l’âme d’une ville en mouvement.

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Photo : TT/CVN

Lorsqu’il évoque Hô Chi Minh-Ville, Vo Thiên Thanh ne parle pas seulement d’une grande métropole en pleine croissance. Pour lui, cette ville est un espace vivant, façonné par les rêves, les efforts et les histoires de millions d’habitants.

Le compositeur, né en 1968, a choisi une manière singulière de raconter la cité : non pas à travers les grands événements, mais par les petits instants qui composent le quotidien. Depuis ses années de jeunesse passées à découvrir la ville, il observe, écoute et transforme ces impressions en mélodies.

“Je suis quelqu’un qui aime observer silencieusement la vie autour de moi”, confie Vo Thiên Thanh. Cette capacité à regarder les détails les plus simples est devenue la source principale de son inspiration.

Ses chansons ressemblent ainsi à un carnet intime de la ville, où chaque note conserve une image, une voix ou une émotion.

L’inspiration du quotidien

Certaines de ses compositions sont désormais associées à la mémoire sonore de Hô Chi Minh-Ville. Xich lô (Cyclo), Tiêng rao (Les cris des marchands ambulants), Buôi sáng o Ciao Cafe (Un matin au Ciao Café) ou encore Chuông gio (Les carillons dans le vent) ont marqué plusieurs générations d’auditeurs par leur atmosphère particulière.

Pourtant, ces œuvres sont nées de moments très simples. Une nuit, après une représentation musicale, Vo Thiên Thanh aperçoit un conducteur de cyclo endormi sous un lampadaire. Cette image silencieuse d’un homme au cœur de la ville donnera naissance à Xich lô.

Plus tard, les voix des vendeurs ambulants dans la brume du matin éveillent en lui une autre émotion. De cette scène quotidienne naît Tiêng rao. Un autre matin, la lumière entrant par la fenêtre, accompagnée d’un café et d’un bouquet de fleurs, inspire Buôi sáng o Ciao cafe.

Ces moments éphémères deviennent alors des fragments d’histoire urbaine. Les rues, les travailleurs, les passants et les gestes familiers se transforment en une grande fresque musicale.

Une chronique en musique

À travers ses compositions, l’artiste ne cherche pas seulement à créer des chansons. Il construit une mémoire.

Les pas des habitants dans les rues, le balayeur dans un parc, le chauffeur de taxi, l’enfant allant à l’école ou les petits commerces de quartier deviennent autant de personnages anonymes d’un récit musical collectif.

Ses œuvres, mises bout à bout, dessinent le parcours d’une ville : Xich lô, Quan coc (Echoppe de trottoir), Phô (Rue), Ciao cafe.

Elles forment un véritable courant artistique où chaque morceau capture une période, une ambiance et une façon de vivre. La musique devient alors un témoignage du temps qui passe, une archive émotionnelle d’une métropole qui évolue sans cesse.

Photo : NLĐO/CVN

Après une période marquée par les rythmes pop modernes, la vision artistique de Vo Thiên Thanh s’est progressivement orientée vers une réflexion plus profonde sur la relation entre l’homme, la ville et la nature. Face à une urbanisation rapide, le compositeur exprime ses préoccupations concernant l’équilibre entre développement, culture, éducation humaine et environnement.

“Si l’on se concentre uniquement sur la croissance en oubliant la culture, l’art, l’éducation à la bienveillance et la protection de la nature, ce développement ne pourra pas être complet”, estime-t-il.

Pour retrouver cette harmonie, le musicien cherche aujourd’hui des espaces de calme au milieu de l’agitation urbaine. Les parcs deviennent pour lui des lieux d’observation et de création. C’est dans ces moments de respiration qu’il trouve l’inspiration pour de nouvelles compositions.

Lorsqu’il doit résumer l’identité de Hô Chi Minh-Ville en trois mots, Vo Thiên Thanh choisit : “khat vong - hào sang - bao dung” (aspiration - générosité - tolérance).

Selon lui, la plus grande richesse offerte par la ville n’est pas seulement la réussite ou la possibilité de réaliser ses rêves. Elle réside avant tout dans les relations humaines, dans la solidarité et dans la capacité des habitants à se soutenir mutuellement.

À l’approche d’une nouvelle étape de développement de la métropole, le compositeur nourrit également de grands espoirs pour les jeunes artistes. Il les encourage à explorer de nouveaux horizons et à ne pas rester prisonniers des habitudes du passé.

Car pour lui, une ville change constamment. La musique doit accompagner ce mouvement, inventer de nouveaux espaces et continuer à transmettre la beauté.

À travers plusieurs décennies de création, il a composé une véritable chronique musicale de Hô Chi Minh-Ville. Ses mélodies racontent les transformations d’une métropole, mais surtout les histoires humaines qui se cachent derrière chaque rue.

Son rêve pour l’avenir est celui d’une ville où la culture occupe une place centrale, où la musique peut rapprocher les habitants et nourrir leur sensibilité.

“Je rêve d’une ville qui organise régulièrement des concerts dans des espaces ouverts, afin de diffuser une musique belle et positive, capable d’élever l’âme humaine vers le Vrai, le Beau et le Bien”, confie le compositeur.

Par ses notes, Vo Thiên Thanh ne se contente pas d’accompagner Hô Chi Minh-Ville : il en devient l’un des gardiens de la mémoire.

Thao Nguyên/CVN