Vnews accompagne les militaires et les habitants frontaliers de Tuy Duc

Le programme "Itinéraire vers la frontière" a eu lieu près de la borne frontalière N°55, située dans le district de Tuy Duc, lieu de naissance du héros N'Trang Long. La frontière de la province de Dak Nông, adjacente au Cambodge, est longue d'environ 141 km. Ici, le poste frontalier de Tuy Duc gère une section frontalière d'environ 10 km de long sur les limites administratives des communes de Thuân Hà, Dak Buk So et Quang Truc.

Tuy Duc qui est un district pauvre de Dak Nông avec plus de 44% de la population issue de minorités ethniques. La localité se caractérise par une population dispersée, de niveau d’éducation faible, un taux élevé de familles pauvres et des infrastructures ne répondant pas aux besoins de développement.

Ces dernières années, la réduction de la pauvreté a été l'une des tâches importantes du district.

Même si le point de départ était bas par rapport au niveau général de la province, le comité du Parti du district de Tuy Duc et les autorités à tous les niveaux se sont efforcés de surmonter les difficultés et de mettre en œuvre de nombreux programmes.

Un semi-marathon pour partager les difficultés

Pham Thi Phuong, secrétaire adjointe permanente du comité du Parti du district de Tuy Duc, province de Dak Nông, a affirmé : "Le comité du Parti du district a élaboré des programmes et des plans pour mener à bien les tâches de développement socio-économique, dont prendre soin de la vie matérielle et spirituelle des gens. Nous faisons aussi attention à améliorer les activités de divertissement en restaurant les traditions culturelles et en organisant des compétitions sportives pour promouvoir l'image de la localité".

Tuy Duc est le lieu de naissance du héros national N' Trang Long. C'est pour cette raison que "Réveiller le pays natal du Héros N'Trang Long" a été choisi comme thème du premier semi-marathon organisé à Tuy Duc par Vnews, attirant des centaines d'athlètes de toutes les régions du pays. De nombreux sponsors, bienfaiteurs et entreprises, en raison de leur responsabilité sociale et de leur esprit de solidarité, ont apporté de nombreux cadeaux significatifs à offrir aux habitants et aux soldats en poste à la frontière.

Hoàng Liên Son, représentant de VNews, a déclaré que ce semi-marathon est non seulement organisé dans le but de créer un terrain de jeu culturel et sportif pour les habitants de Tuy Duc, mais aussi pour permettre aux entreprises et aux participants de découvrir les potentialités de la province de Dak Nông, de Tuy Duc en particulier, pour y investir et ainsi améliorer les opportunités d'emploi des habitants.

Huynh Ngoc Duy, directeur de la Société par actions Mat Bao, a déclaré : "Nous comprenons également que les habitants et les garde-frontières sont confrontés à des difficultés dues aux conditions géographiques. C'est pourquoi Mat Bao souhaite également partager ces difficultés et même si notre contribution est petite, nous espérons que cet appui leur apportera de nombreux encouragements"

Texte et photos : Quang Châu/CVN