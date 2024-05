Le Premier ministre demande d’assurer une alimentation électrique suffisante

Photo : VNA/CVN

Dans la matinée du 23 mai, le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé une réunion avec les ministères, branches, et localités concernés sur l'avancement de la mise en œuvre du Projet de lignes 500 kV du circuit 3 Phô Nôi - Quang Trach ; sur la situation et la capacité d'approvisionnement en électricité pendant les mois de pointe de 2024, 2025 et des années suivantes ; ainsi que l'état de mise en œuvre du Plan d'aménagement électrique VIII.

À mesure que l’économie s’est bien redressée, la demande de matériaux et de combustibles, y compris l’électricité, a augmenté, a indiqué , ajoutant que les besoins en électricité en 2024 devraient augmenter de 9%. Cependant, à un moment donné, au premier trimestre, elle a même augmenté de 17%.

Reconnaissant l’avancement du projet de ligne de transmission circuit-3.500 kVqui s’étend sur 519 km depuis le district de Quang Trach de la province de Quang Binh (Centre) jusqu’à Phô Nôi de la province de Hung Yên (Nord), le chef du gouvernement a souligné l’importance du projet pour le développement socio-économique, en particulier lorsque la chaleur extrême affectera de grandes parties du pays en juin et en juillet.

Promouvoir une coordination harmonieuse

Il a demandé aux ministères, secteurs et localités de continuer à se concentrer sur le projet, en promouvant une coordination harmonieuse dans la production, le transport et l’installation des pylônes électriques, en accélérant les travaux de dégagement de chantier et l’importation de matériaux et d’équipements, tout en mobilisant des ressources et des véhicules pour le projet.

Photo : VNA/CVN

Le dirigeant a ordonné aux parties concernées de veiller aux travaux de construction et de déployer des efforts concertés pour améliorer la qualité et garantir la sécurité, l’hygiène environnementale et les droits légitimes des résidents locaux, soulignant que la ligne de transport d’électricité doit être mise en service avant le 30 juin.

Bien que le réseau électrique national soit en mesure de répondre au développement socio-économique, le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé de suivre de près la situation et de prendre des mesures pour répondre aux scénarios possibles.

Il est nécessaire de diversifier les sources d’énergie, de préparer les combustibles pour la production d’électricité et de garantir les niveaux d’eau dans les réservoirs pour la production électrique et agricole et la prévention des inondations, a-t-il indiqué, ajoutant qu’ils doivent redoubler d’efforts pour peaufiner et publier des documents sur le développement de l’énergie éolienne et solaire dans un esprit d’avantages harmonisés et de risques partagés.

En outre, il a déclaré que l’électricité doit être tarifée de manière rationnelle afin de mobiliser toutes les ressources pour le développement de l’électricité et garantir l’accessibilité financière des habitants et des entreprises ainsi que la résilience de l’économie, ajoutant que le travail de communication doit être renforcé pour sensibiliser le public à une utilisation sûre et efficace de l’électricité.

Selon le ministère de l’Industrie et du Commerce et le groupe Electricité du Vietnam (EVN), la consommation d’électricité était d’environ 124,1 milliards de kWh entre janvier et mai, en hausse de 12,1% sur un an. La capacité maximale nationale a dépassé 47.600 MW fin avril, avec une consommation journalière moyenne de 987,39 millions de kWh, en hausse de 13,2% et 6,87% par rapport à la même période de l’année dernière.

VNA/CVN