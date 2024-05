Formation professionnelle : Hô Chi Minh-Ville coopère avec un groupe allemand

Un engagement visant à former les jeunes talents pour les marchés du travail allemand et vietnamien vient d'être signé le 22 mai.

Photo : VNA/CVN

Lê Van Thinh, directeur du Service du travail, des invalides de guerre et des affaires sociales de Hô Chi Minh-Ville, et Trân Thanh Hai, directeur de l’Institut universitaire professionnel (IUP) Viên Dông ont signé, mercredi 22 mai, avec le groupe allemand Avestos à son siège à Leipzig, en Allemagne, un engagement visant à accroître le nombre de jeunes travailleurs qualifiés pour l’IUP Viên Dông et la formation des jeunes talents selon les normes allemandes pour les marchés du travail allemand et vietnamien.

Selon l'engagement, le groupe allemand Avestos assurera la formation professionnelle des étudiants et aidera les travailleurs qualifiés à s'intégrer sur le marché du travail allemand, tout en soutenant la protection de leurs droits en Allemagne. Avestos coopérera avec la Société vietnamienne Devis pour mettre en œuvre les conditions spécifiées dans le contrat de stagiaire/travailleur qualifié.

Pour sa part, l’IUP Viên Dông est chargé de coordonner avec la société Devis pour fournir des conseils et des orientations professionnelles aux lycéens de Hô Chi Minh-Ville en cas de besoin et est également responsable d'autres programmes d’assistance et de consultation professionnelle aux étudiants.

La cérémonie de signature de l’engagement a eu lieu dans le cadre d'une tournée de travail d'une délégation du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville dirigé par Lê Van Thinh visant à mener des enquêtes sur la coopération bilatérale dans les domaines des soins de santé, des soins des personnes âgées et de l'enseignement professionnel.

Au cours de cette tournée, la délégation a travaillé avec le consulat général du Vietnam à Francfort et certains établissements de soins de santé, de soins des personnes âgées et d'enseignement professionnel en Allemagne.

VNA/CVN