VinFuture, un catalyseur de coopération scientifique mondiale au service du Vietnam

Après plus de cinq ans d’existence, l’empreinte du Prix VinFuture et de sa fondation éponyme - une organisation caritative mondiale dédiée à la science et à la technologie du groupe Vingroup - ne se mesure pas seulement aux distinctions décernées, mais aussi aux nombreux liens scientifiques établis, qui continuent de générer de nouvelles valeurs pour le Vietnam.

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À travers des événements scientifiques, des séminaires thématiques de haut niveau, des activités de mise en réseau et des programmes de conférences inspirants, de nombreux chercheurs de renommée mondiale se sont rendus au Vietnam pour partager leurs connaissances, accompagner des projets de recherche, apporter leur expertise scientifique, former des ressources humaines et contribuer à la recherche de solutions adaptées aux défis spécifiques du pays.

Photo : VNA/CVN

Le résultat le plus concret de ces interactions réside dans la création de réseaux de coopération internationale dans des domaines technologiques fondamentaux. Depuis les rencontres organisées dans le cadre de la Semaine de la science et de la technologie VinFuture, plusieurs scientifiques ont poursuivi leurs collaborations avec des universités et des instituts de recherche vietnamiens à travers des projets à long terme, contribuant ainsi au renforcement des capacités scientifiques nationales.

Le Professeur Omar Yaghi, de l'Université de Californie à Berkeley (États-Unis), figure majeure de la science des matériaux, lauréat du Prix spécial VinFuture lors de la première édition et lauréat du Prix Nobel de chimie 2025, collabore actuellement avec l'Université VinUni pour développer AIRES, un système d’intelligence artificielle dédié à la découverte et à la conception de nouveaux matériaux.

De même, le Professeur Richard Friend de l'Université de Cambridge (Royaume-Uni), lauréat du Millennium Technology Prize 2010, et le Professeur Konstantin Novoselov de l'Université nationale de Singapour, lauréat du Prix Nobel de physique 2010, agissent en tant que conseillers scientifiques auprès du Centre d'innovation technologique des matériaux (CMIT) de VinUni pour bâtir une expertise de pointe au Vietnam.

La science des matériaux constitue aujourd’hui le fondement de nombreuses industries stratégiques, notamment les semi-conducteurs, l’énergie et l’électronique de nouvelle génération. Grâce aux liens noués lors de la Semaine VinFuture, les chercheurs vietnamiens accèdent non seulement à des laboratoires de classe mondiale, mais intègrent également des réseaux scientifiques internationaux.

À la suite de ses collaborations avec VinUni, le Professeur Novoselov a notamment contribué à établir un partenariat entre le CMIT et l’Institut pour les matériaux fonctionnels intelligents (I-FIM) à Singapour, ouvrant de nouvelles perspectives d’échanges scientifiques, de co-encadrement de doctorants et de projets communs, tout en améliorant la qualité des publications scientifiques internationales du Vietnam.

Ces collaborations se traduisent progressivement par des projets concrets visant à répondre à des enjeux majeurs du pays, allant du développement durable à l’agriculture, en passant par la santé publique. Dans le domaine du développement durable, le professeur Ermias Kebreab de l’Université de Californie à Davis, membre du Conseil de présélection de VinFuture et expert mondial en agriculture durable, participe au projet de système d’aquaculture marine intelligente (SMAS) et accompagne les initiatives de transition verte dans la province de Khanh Hoa.

Selon lui, pour des provinces côtières comme Khanh Hoa, cela se traduit par des moyens de subsistance plus stables, une meilleure qualité de l'eau et une résilience accrue face aux chocs climatiques, créant un modèle reproductible où la science s'harmonise avec la nature.

Le secteur de la santé bénéficie également de cette dynamique, notamment avec le projet VNPreventStroke, une plateforme d'intelligence artificielle pour la prédiction et la prévention des accidents vasculaires cérébraux (AVC) au Vietnam. L’idée est née après la Semaine VinFuture 2024, suite à des échanges entre experts internationaux et praticiens locaux. Le Professeur Mai Duy Tôn, directeur du Centre de l'AVC de l’hôpital Bach Mai, et le Professeur Dô Ngoc Minh de l'Université de l'Illinois et de VinUni, ont proposé cette plateforme numérique dédiée aux Vietnamiens. Le projet, dont le financement a été approuvé, est en phase de finalisation. Une fois déployé, ce système permettra de détecter précocement les risques, d'ajuster les modes de vie et de réduire la charge sur le système de santé, l'AVC restant une cause majeure de mortalité au Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Par ailleurs, un système de robots de rééducation assisté par IA est développé par la Professeure associée Mac Thi Thoa de l’Université de science et de technologie de Hanoi, en collaboration avec le professeur Raymond Kai-yu Tong de l'Université chinoise de Hong Kong (Chine), expert mondial du domaine rencontré lors d'activités académiques en 2025.

Ce projet vise à concevoir des équipements de rééducation "Made in Vietnam", accessibles financièrement, destinés aux dizaines de milliers de patients ayant besoin d’une récupération fonctionnelle après un AVC ou un traumatisme neurologique. Il devrait contribuer à réduire les coûts de traitement et à améliorer l’accès aux soins spécialisés.

Enfin, ces coopérations participent également à la production de données scientifiques utiles à l’élaboration des politiques publiques. Dans le domaine de la santé communautaire, une initiative de lutte contre l’usage de la cigarette électronique chez les élèves a été lancée dans le cadre du programme InnovaConnect 2024 de VinFuture. Des chercheurs de l’Université de santé publique ont collaboré avec des experts internationaux afin de mettre en œuvre un programme d’intervention auprès de 2.200 élèves à Hanoï. Les données recueillies serviront à élaborer des politiques visant à mieux protéger les jeunes face à ce risque émergent.

De la prévention des AVC à la transition verte, ces projets issus du réseau VinFuture partagent un objectif commun : améliorer la qualité de vie des Vietnamiens en transformant les connaissances scientifiques et les technologies mondiales en solutions adaptées aux réalités locales, tout en intégrant durablement le pays dans les réseaux d'excellence de la connaissance mondiale.

VNA/CVN