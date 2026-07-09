Vingt ans après, Xe đạp traverse toujours les générations

Remise en lumière par Đinh Mạnh Ninh dans l'émission Anh trai vượt ngàn chông gai (Call Me by Fire - Appelle-moi par le feu), la chanson culte de M4U et Thùy Chi confirme qu'elle n'a rien perdu de son pouvoir d'émotion.

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Photo : TP/CVN

Deux décennies après sa création, elle continue de séduire aussi bien les nostalgiques que la génération Z.

Vingt ans après sa sortie, le paysage musical vietnamien a connu d'innombrables mutations, porté par de nouvelles tendances et plusieurs générations d'artistes. Pourtant, Xe đạp (Le Vélo), interprété par Thùy Chi et le groupe M4U, demeure une œuvre à part, capable de toucher aujourd'hui encore un public de toutes les générations.

La nouvelle saison d'Anh trai vượt ngàn chông gai a remis sous les projecteurs Đinh Mạnh Ninh, un artiste au parcours singulier. Familier des générations nées dans les années 1980 et au début des années 1990, qui l'ont connu avec le groupe M4U puis lors du concours Sao Mai Điểm Hẹn (Rendez-vous de l’Étoile de l’aube), le chanteur est en revanche une découverte pour une partie du public de la génération Z, désormais moteur du marché musical vietnamien.

À l'annonce du casting de l'émission, Đinh Mạnh Ninh ne figurait pas parmi les candidats les plus attendus. Mais dès le premier épisode, il s'est imposé comme l'un des artistes suscitant le plus fort engouement, se classant deuxième en termes d'impact médiatique, derrière Hà An Huy.

Au fil de sa carrière, Đinh Mạnh Ninh s'est imposé comme auteur-compositeur-interprète et a signé plusieurs succès cumulant des millions de vues. Pourtant, c'est toujours Xe đạp, né de sa collaboration avec M4U et Thùy Chi, qui reste profondément ancré dans la mémoire collective. Vingt ans après sa création, le morceau, réinterprété sur la scène de Anh trai vượt ngàn chông gai, a de nouveau ému le public.

Le retour d'un classique

Si Đinh Mạnh Ninh a marqué les esprits dès sa première apparition, c'est avant tout grâce à ses qualités musicales. Doté d'un timbre immédiatement reconnaissable, il excelle dans les registres pop, R&B et ballade romantique. Sa solide formation musicale et ses deux décennies d'expérience lui permettent aujourd'hui d'allier maîtrise vocale et présence scénique.

Photo : TP/CVN

Pour son entrée dans l'émission, le chanteur a choisi la sécurité en interprétant Xe đạp. Bien qu'il possède d'autres titres populaires, comme Mùa yêu đầu (Saison du premier amour), Dù có cách xa (Même s'ils sont très éloignés l'un de l'autre) ou Dù chẳng phải anh (Même si ce n'était pas lui), aucun n'a laissé une empreinte aussi forte dans le cœur du public. Le morceau offrait également une matière idéale pour imaginer une nouvelle mise en scène.

Cette version revisitée tranche nettement avec l'original. La ballade douce et nostalgique laisse place à des influences R&B et trap. Les percussions ont été entièrement repensées, tandis que les sonorités électroniques et les guitares électriques apportent une énergie nouvelle. Cette modernisation permet au titre de séduire un public contemporain tout en conservant son identité.

L'arrangement a également été adapté à une interprétation en solo. Les parties chantées à l'origine par Thùy Chi ont été supprimées, de même que certains passages particulièrement aigus interprétés autrefois par Mạnh Duy. Malgré un format plus court imposé par l'émission, la nouvelle version conserve intacte la charge émotionnelle qui a fait le succès du morceau.

Après sa diffusion, la prestation est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux. Le principal ressort de cet engouement tient au pouvoir évocateur de Xe đạp. Deux décennies après sa création, sa mélodie demeure intemporelle, tandis que ses paroles continuent d'évoquer avec justesse les premiers émois amoureux et les souvenirs des années de lycée. Peu de chansons vietnamiennes consacrées à l'amour adolescent peuvent aujourd'hui revendiquer un tel statut.

Đinh Mạnh Ninh, enfin sous les projecteurs

Le retour de Đinh Mạnh Ninh rappelle également l'âge d'or de M4U. Au milieu des années 2000, le groupe, composé de Minh Vương, Đinh Mạnh Ninh, Mạnh Duy et Việt Phương, avait conquis toute une génération grâce à sa collaboration avec Thùy Chi.

Des titres comme Xe đạp, Mưa (Pluie), Mưa trên phố bay xa (La pluie tombe au loin, dans la rue) ou Phía cuối con đường (Au bout de la route) sont devenus de véritables classiques de la musique vietnamienne consacrée à la jeunesse.

Par la suite, Hồng Dương rejoint la formation, qui poursuit son succès avec des chansons telles que Tan biến (Disparition) ou Mưa rơi lặng thầm (La pluie tombe en silence), récemment remises au goût du jour par BigDaddy et Grey D.

À l'époque, Minh Vương était la figure la plus populaire du groupe. Đinh Mạnh Ninh, lui, s'est distingué par la qualité de sa voix et son talent de compositeur. Alors que plusieurs de ses contemporains choisissaient de poursuivre leur carrière à Hô Chi Minh-Ville, il est resté fidèle à Hanoï, privilégiant une évolution artistique plus exigeante que la recherche d'une notoriété immédiate.

Nombre d'observateurs estiment qu'un départ plus précoce vers le Sud aurait pu accélérer sa carrière. Pourtant, ce choix de rester en marge des tendances dominantes lui a permis de préserver son identité musicale. Il continue d'ailleurs à signer des succès, à l'image de Dù chẳng phải anh, tout en refusant de sacrifier son univers artistique aux effets de mode.

À l'inverse, certains artistes de sa génération se sont progressivement effacés à force de suivre les tendances du moment. Đinh Mạnh Ninh, lui, est resté fidèle à son style. Sa participation à Anh trai vượt ngàn chông gai marque d'ailleurs une nouvelle étape de sa carrière et constitue sa véritable percée sur la scène musicale du Sud du pays.

Son retour est déjà une réussite. Pour la première fois depuis longtemps, l'un de ses titres figure parmi les contenus musicaux les plus populaires du moment et son nom est redevenu un sujet incontournable sur les réseaux sociaux.

Dans une émission où les qualités vocales, la créativité et la maturité artistique sont particulièrement valorisées, Đinh Mạnh Ninh possède de solides atouts. Sans être un danseur spectaculaire, il bénéficie surtout d'une expérience de scène forgée au cours de vingt années de carrière, un capital qui pourrait bien faire de lui l'une des révélations majeures de cette nouvelle saison.

Huong Ly - Câm Sa/CVN