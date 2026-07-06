Le Vietnam mise sur le droit d’auteur et l’économie du patrimoine

La protection du droit d’auteur, la préservation du patrimoine culturel et le développement de l’économie du patrimoine constituent désormais des leviers majeurs de la stratégie culturelle du Vietnam. Inscrites dans la Résolution N°80 du Bureau politique, ces orientations visent à transformer les ressources culturelles en moteur d’une croissance durable et d’un développement national fondé sur l’identité du pays.

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Photo : VNA/CVN

La Résolution N°80 du Bureau politique sur le développement de la culture vietnamienne affirme que la culture constitue le socle spirituel de la société et un moteur essentiel d’un développement rapide et durable. Dans cette perspective, la protection des droits d’auteur, la valorisation du patrimoine et l’exploitation efficace des ressources culturelles deviennent des priorités afin de faire de la culture un véritable facteur de croissance.

Au cours de la semaine écoulée, la question des redevances liées à l’utilisation de la musique dans les cafés, restaurants, hôtels, karaokés ou encore les supermarchés a suscité un vif intérêt de l’opinion publique. Si le principe du respect des droits d’auteur recueille un large soutien, certains exploitants s’interrogent encore sur les modalités de calcul et de perception des redevances.

Les autorités rappellent toutefois que cette obligation ne constitue pas une nouvelle disposition. Elle est inscrite depuis plusieurs années dans la législation vietnamienne sur la propriété intellectuelle. Les ajustements introduits par le décret N°134/2026/ND-CP concernent principalement le mode de calcul et de répartition des redevances, désormais fondé sur le nouveau salaire de base en vigueur depuis le 1er juillet 2026. Les montants tiennent compte de la nature de l’activité, de la taille de l’établissement, de la superficie exploitée et de la localisation géographique, afin de garantir une application adaptée à chaque catégorie d’utilisateur.

Selon les spécialistes et les représentants du secteur culturel, la rémunération des créateurs constitue une pratique largement répandue à l’échelle internationale. Au-delà de son aspect économique, elle représente une reconnaissance du travail artistique et encourage les auteurs à poursuivre leurs activités de création. Le respect du droit d’auteur est ainsi considéré comme une condition indispensable au développement des industries culturelles et au renforcement de la compétitivité des produits culturels vietnamiens dans un contexte d’intégration internationale.

Les experts estiment néanmoins que les efforts de sensibilisation doivent être renforcés afin d’améliorer la compréhension des dispositions légales, tout en garantissant la transparence des mécanismes de collecte et de gestion des redevances.

Photo : VNA/CVN

Parallèlement à la protection de la création contemporaine, le patrimoine culturel apparaît comme une ressource stratégique au service du développement durable. À Hô Chi Minh-Ville, où coexistent dynamisme économique et richesse patrimoniale, les monuments, musées, festivals et mémoires urbaines constituent autant d’éléments qui façonnent l’identité de la métropole et renforcent son attractivité.

Dans un contexte marqué par la mondialisation et la transformation numérique, le patrimoine est désormais considéré comme un capital culturel capable de stimuler le tourisme, les industries créatives et l’économie culturelle. Toutefois, l’urbanisation rapide fait peser de nouveaux défis sur la préservation des patrimoines matériels et immatériels. Plusieurs formes d’arts traditionnels, espaces culturels communautaires et mémoires urbaines sont aujourd’hui confrontés à un risque de disparition.

Afin d’y répondre, les autorités de Hô Chi Minh-Ville poursuivent l’élaboration d’un cadre juridique destiné à mieux protéger le capital culturel de la métropole dans le futur projet de loi sur les villes spéciales. L’objectif est de concilier développement urbain et sauvegarde de l’identité culturelle.

Photo : Phuong Mai/CVN

La ville compte actuellement 321 sites historiques et culturels classés, dont quatre monuments nationaux d’importance exceptionnelle, 25 musées conservant 23 trésors nationaux, ainsi que trois éléments du patrimoine culturel immatériel inscrits par l’UNESCO et quinze autres reconnus au niveau national.

Au-delà des initiatives locales, le développement d’une économie du patrimoine à l’échelle régionale ouvre également de nouvelles perspectives. Les reconnaissances accordées par l’UNESCO à la baie de Ha Long - archipel de Cat Bà ainsi qu’à l’ensemble patrimonial Yên Tu - Vinh Nghiêm - Côn Son - Kiêp Bac favorisent l’émergence d’un modèle de développement fondé sur la coopération entre les provinces, associant culture, tourisme et services de qualité.

Les premiers résultats montrent une progression de la fréquentation touristique et un intérêt croissant pour les circuits culturels, spirituels et les expériences patrimoniales. Les collectivités concernées développent progressivement des mécanismes de coopération, mutualisent leurs ressources et élaborent une stratégie commune de promotion, dépassant les limites administratives traditionnelles.

Pour les responsables et les chercheurs, cette approche illustre la capacité du patrimoine à devenir un moteur de croissance verte et durable. De la protection du droit d’auteur à la valorisation des patrimoines locaux et régionaux, le Vietnam entend ainsi mobiliser pleinement sa richesse culturelle afin de renforcer son identité, accroître son attractivité et faire de la culture un pilier du développement national dans la nouvelle étape de son évolution.

VNA/CVN