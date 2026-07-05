Le Festival du film asiatique 2026 s'achève en célébrant le cinéma asiatique

La quatrième édition du Festival du film asiatique de Dà Nang (DANAFF IV) s'est achevée vendredi soir 3 juillet à Da Nang après sept jours de projections, de rencontres professionnelles, de conférences et d'échanges consacrés au développement du cinéma asiatique. La cérémonie de clôture s'est déroulée en présence de la secrétaire du Comité central du Parti et vice-présidente de la République, Vo Thi Anh Xuân.

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Photo : VNA/CVN

À cette occasion, la vice-présidente de la République, Vo Thi Anh Xuân, et le secrétaire du Comité municipal du Parti de Dà Nang, Lê Ngoc Quang, ont remis le Grand Prix de la compétition asiatique aux représentants du film indien Full Plate, sacré meilleur film de cette quatrième édition.

Lors de la cérémonie, la présidente de l'Association vietnamienne pour la promotion du développement du cinéma, directrice du festival et coprésidente du comité d'organisation, Ngô Phuong Lan, a souligné que cette quatrième édition avait réuni plus de 100 films sélectionnés provenant de 30 pays et territoires, près de 200 projections, plus de 1.000 délégués et invités, dont près de 300 participants internationaux, ainsi que des dizaines de milliers de spectateurs.

Après quatre éditions, le DANAFF s'affirme progressivement comme une plateforme de coopération entre le cinéma vietnamien, les cinémas d'Asie et les partenaires internationaux, tout en favorisant une intégration plus poussée de l'industrie cinématographique vietnamienne dans les réseaux mondiaux.

Cette édition s'est distinguée par le développement du programme DANAFF Talents, comprenant notamment une pépinière de projets, un laboratoire d'écriture de scénarios, des classes de perfectionnement, des ateliers d'interprétation et, pour la première fois, les DANAFF Industry Days, un forum consacré à la mise en relation des acteurs de l'industrie cinématographique. Ces initiatives visent à détecter et accompagner les jeunes talents, à favoriser les coproductions et à élargir les perspectives de coopération internationale pour le cinéma vietnamien et régional.

Le festival a également proposé un programme intitulé "Le visage du cinéma vietnamien à l'époque du Renouveau", retraçant quarante années de développement du septième art vietnamien et mettant en lumière les réalisations des différentes générations de cinéastes, tout en ouvrant de nouvelles perspectives pour l'intégration internationale et le développement de l'industrie cinématographique nationale.

La vice-présidente du Comité populaire municipal de Dà Nang et présidente du comité d'organisation du festival, Nguyên Thi Anh Thi, a souligné que le DANAFF est devenu un événement culturel majeur pour la ville. Selon elle, les projections, rencontres et conférences organisées tout au long de la semaine ont démontré que le cinéma constitue non seulement une forme d'expression artistique, mais aussi une industrie créative, un vecteur d'échanges culturels et un outil efficace de promotion de l'image du Vietnam et de Da Nang sur la scène internationale.

Photo : VNA/CVN

Elle a ajouté que Dà Nang entend poursuivre son ambition de devenir une ville de grands événements et un centre régional d'échanges culturels, tout en stimulant le développement des industries culturelles et en favorisant l'émergence de nouveaux projets de coopération nés des rencontres organisées durant le festival.

Le comité d'organisation a ensuite dévoilé le palmarès.

Dans la compétition vietnamienne, le Grand Prix du meilleur film a été attribué à Tử chiến trên không (Combat aérien), réalisé par Trân Quang Hàm pour le Studio cinématographique de la Sécurité publique populaire. Le Prix spécial du jury est revenu à Truy tìm long diên hương (À la recherche de l'ambre gris), de Duong Minh Chiên. Le prix du meilleur scénario a récompensé Bẫy tiền (The Fatal). Thai Hoa a reçu le prix du meilleur acteur pour son interprétation dans Tử chiến trên không, tandis que Viêt Huong a été sacrée meilleure actrice pour son rôle dans Cục vàng của ngoại. Duong Minh Chiên a obtenu le prix du meilleur réalisateur. Le prix du public est revenu à Hẹn em ngày nhật thực, réalisé par Lê Thiên Viên sur un scénario de Toto Chan, tandis que le prix NETPAC du meilleur film vietnamien a été décerné à Mưa đỏ de Dang Thai Huyên.

Dans la compétition asiatique, le Grand Prix a été attribué au film indien Full Plate. Le Prix spécial du jury a récompensé le film japonais Numb. Le prix du meilleur scénario est revenu à Poor Taxi, écrit par Zhuo Kailuo (Chine). Caner Cindoruk a été désigné meilleur acteur pour son interprétation dans Salvation, une coproduction réunissant la Turquie, la France, les Pays-Bas, la Grèce, la Suède et l'Arabie saoudite. Kirti Kulhari a reçu le prix de la meilleure actrice pour son rôle dans Full Plate. Le prix du meilleur réalisateur a été décerné à Emin Alper pour Salvation, tandis que le prix de la critique est revenu au réalisateur bangladais Mejbaur Rahman Sumon pour When the Palm Trees Fall.

VNA/CVN