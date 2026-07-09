Hô Chi Minh-Ville mise sur l’économie nocturne et les industries culturelles

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Dans un contexte mondial où l’économie créative s’impose comme un nouveau moteur de croissance, l’association étroite entre le développement des industries culturelles et les activités nocturnes ne constitue pas une simple solution ponctuelle destinée à stimuler la consommation. Elle représente une véritable stratégie à long terme visant à renforcer le "pouvoir de séduction" de la métropole et à transformer la structure économique de la ville la plus dynamique du pays.

Photo : VNA/CVN

Selon l’Office général des statistiques, les industries culturelles a contribué à hauteur de 3,54% au GRDP de la ville en 2020, avant d'atteindre environ 5,7% en 2025. En 2026, cette tendance affiche des signes de progression encore plus marqués. Actuellement, la métropole possède le plus grand écosystème du pays, rassemblant quelque 97.000 professionnels et plus de 17.670 entreprises.

Dans le cadre de son projet projet de développement des industries culturelles à l’horizon 2030, la ville concentre ses efforts sur huit secteurs clés : la publicité, la mode, les expositions, le cinéma, le tourisme culturel, les arts de la scène, la photographie et les beaux-arts. Les revenus de ces filières devraient rapporter environ 148.000 milliards de dôngs, avec l'objectif de porter la part des industries culturelles à 7-8% du GRDP.

En pratique, l'économie nocturne offre un terrain idéal pour valoriser les produits culturels. L'expérience internationale montre que plus de 70% de ses revenus proviennent des services culturels, récréatifs, artistiques et de la gastronomie. Des espaces comme les rues piétonnes de Nguyên Huê et Bùi Viên, les cinémas, les théâtres ou les spectacles sur le fleuve de Saïgon stimulent grandement la consommation locale et touristique.

La directrice adjointe du Service municipal de la culture et des sports, Nguyên Thi Thanh Thuy, précise que pour la période 2026-2030, le projet se concentre au développement durable et coordonné de l’ensemble des industries culturelles de la ville. La poursuivra ses investissements, encouragera la participation du secteur privé et développera des produits et services culturels spécifiques.

Le collaboration entre les ressources culturelles et les activités nocturnes pourrait renforcer l’offre touristique, prolonger la durée des séjours et augmenter les dépenses des visiteurs. Doàn Ngoc Duy, chercheur en culture urbaine, souligne que traiter la culture comme un produit économique génère une valeur ajoutée considérable pour l'ensemble de la structure économique générale.

Cependant, plusieurs obstacles demeurent. Une économie nocturne performante nécessite une chaîne de services sécurisée et une offre artistique de qualité, au-delà de la simple prolongation des horaires d’ouverture des commerces. Le manque de coordination entre les secteurs entraîne une concentration excessive des activités et des nuisances sonores dans certains quartiers centraux, notamment autour de Saïgon et de Bên Thành, tandis que les grands spectacles manquent encore d’espaces adaptés.

De plus, Les entreprises des secteurs de la création, des spectacles et de l’organisation d’événements font également face à des procédures administratives concernant les horaires d’ouverture, les autorisations, le niveau sonore ainsi que certaines règles fiscales et financières..

Pour y répondre, Hô Chi Minh-Ville organise actuellement une consultation sur son plan d’aménagement global pour la période 2025-2050 et à l’horizon de 100 ans. Ce plan prévoit une organisation de la ville en dix zones spécialisées. La zone 1, comprenant les quartiers du centre-ville et les rives du fleuve Saïgon, deviendra un pôle culturel majeur. Le développement de l’économie nocturne y sera associé à un réseau de transports publics comprenant le métro, les lignes de bus rapides, les voies fluviales et les espaces piétons, afin de relier les principaux sites culturels.

Pour concrétiser l’ambition de faire de Hô Chi Minh-Ville un centre des industries culturelles en Asie du Sud-Est et de construire une économie nocturne durable, les experts estiment que la priorité la plus urgente réside dans la rationalisation du cadre institutionnel et la création de nouveaux outils financiers.

Photo : VNA/CVN

Actuellement, les autorités municipales poursuivent les investissements publics dans les infrastructures culturelles. Entre 2021 et 2025, 67 projets représentant un montant d’environ 3.562 milliards de dôngs ont été réalisés, notamment le cirque polyvalent de Phu Tho, la Maison de la jeunesse et le Palais des enfants. Pour la période 2026-2030, 22 nouveaux projets sont proposés afin de compléter les équipements culturels et sportifs de la ville.

Si le budget public constitue un capital d’amorçage, l’investissement privé reste indispensable. Truong Minh Huy Vu, directeur de l’Institut de recherche pour le développement de Hô Chi Minh-Ville, suggère de tirer parti des mécanismes du Centre financier international pour créer des fonds d’investissement culturel à risque, accompagnés de mesures de soutien dans les domaines fiscal, foncier et administratif.

Parallèlement, la mise en place d’un cadre juridique clair concernant les horaires d’activité, la sécurité, la gestion des déchets et les nuisances sonores, sous la supervision d’une agence spécialisée, permettra de transformer durablement les ressources culturelles en leviers économiques majeurs pour la métropole du Sud.

VNA/CVN