De jeunes cinéastes vietnamiens font rayonner leur culture en Europe

Après près d'un mois d'itinérance à Paris et Lorient (France), Prague (République tchèque) et Bruxelles (Belgique), le Festival international du court métrage documentaire "Viet Culture in Motion 2026" s'est officiellement achevé. Au total, 14 projections ont attiré un large public.

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Photo : Thu Trang/CVN

À travers 25 documentaires réalisés par de jeunes cinéastes vietnamiens, le Festival nternational du court métrage documentaire "Viet Culture in Motion 2026" a offert aux spectateurs internationaux un regard authentique sur la culture, les habitants et le quotidien du Vietnam, tout en créant un espace d'échanges entre les réalisateurs et un public venu de nombreux pays.

Sélectionnés parmi plus de 100 œuvres soumises par 35 lycées, universités et collectifs créatifs à travers le Vietnam, tous les films en compétition ont été réalisés par des cinéastes de moins de 30 ans, principalement des lycéens et des étudiants. C'est d'ailleurs l'originalité de "Viet Culture in Motion" : donner à la jeune génération l'occasion de raconter elle-même son pays à travers le langage du cinéma et son propre regard.

Près de 2.000 spectateurs internationaux

Tout au long de son parcours dans quatre villes européennes, le festival a réuni près de 2.000 spectateurs, parmi lesquels des membres de la communauté vietnamienne à l'étranger, des étudiants, des chercheurs spécialisés dans les questions culturelles et des passionnés de cinéma. À l'issue des projections, de nombreux participants sont restés pour échanger avec les équipes de réalisation, partager leurs impressions et débattre des valeurs culturelles mises en lumière par les œuvres.

Photo : Thu Trang/CVN

Les documentaires ont emmené le public à la découverte de villages de métiers traditionnels, d'arts populaires, de la vie communautaire, de souvenirs familiaux et du parcours de femmes et d'hommes qui œuvrent aujourd'hui à la préservation du patrimoine culturel. Ces récits, ancrés dans le quotidien, ont suscité une forte émotion et contribué à rapprocher la culture vietnamienne du public international grâce au cinéma.

Clément Boligier, spectateur présent aux projections parisiennes, a confié : "En réalité, j'ai aimé tous les films projetés ici. Je les ai trouvés très différents des documentaires que je regarde habituellement. Cette fois, j'ai vraiment eu l'impression de partager le quotidien des personnes filmées".

Photo : Thu Trang/CVN

Présente à Prague, la scénariste et productrice Nghiêm Quỳnh Trang a déclaré : "Je suis vraiment heureuse que vous ayez fait l'effort d'apporter jusqu'ici, en Europe, une part de la culture vietnamienne afin de la faire découvrir à des amis internationaux".

À Bruxelles, Elnaz Shadras a souligné : "À une époque où la technologie évolue si rapidement, il est essentiel de préserver ce patrimoine. Ces jeunes accomplissent un travail remarquable pour sauvegarder cet art, cette histoire et cette culture. Leur démarche est particulièrement importante pour faire connaître la culture vietnamienne en Europe".

Des ambassadeurs de la culture vietnamienne

Au-delà des projections, "Viet Culture in Motion" constitue une plateforme qui encourage les jeunes réalisateurs à raconter la culture vietnamienne à travers des approches créatives. Les films présentés traduisent les valeurs traditionnelles dans un langage cinématographique accessible, permettant au public international de mieux comprendre le Vietnam, son histoire et ses habitants.

Nguyễn Bá Sang, conseiller chargé des affaires communautaires à l'ambassade du Vietnam en Belgique, a déclaré : "À travers les films que je viens de découvrir, je constate qu'ils constituent un excellent moyen de faire connaître la culture, le pays, les habitants et la vie au Vietnam auprès des amis internationaux, et en particulier du public belge. Je ressens votre engagement et je peux dire que vous êtes devenus de véritables ambassadeurs de la culture vietnamienne grâce à vos réalisations".

Photo : Thu Trang/CVN

Nghiêm Phạm Phúc Anh, membre du comité d'organisation, a expliqué : "Chaque étape du festival avait sa propre signification. Paris, capitale des arts et du cinéma, a offert aux jeunes un espace pour présenter librement leur regard créatif sur la culture vietnamienne devant un public international. Prague, qui accueille une importante communauté vietnamienne, est devenue un lieu de retrouvailles avec les souvenirs et les racines. Enfin, Bruxelles, au cœur de l'Europe, a constitué l'ultime étape de notre parcours, où nous avons présenté les œuvres les plus marquantes afin de faire découvrir les histoires vietnamiennes au public international de la manière la plus complète possible".

Au terme de son parcours à travers trois pays européens, "Viet Culture in Motion 2026" a démontré le rôle essentiel que peut jouer la jeunesse dans la promotion de la culture vietnamienne à l'étranger. En racontant avec sincérité et créativité des histoires profondément ancrées dans le quotidien, le festival espère inspirer un nombre croissant de jeunes à faire du cinéma et de l'art des vecteurs de diffusion des valeurs culturelles vietnamiennes à travers le monde.

Thu Trang - Phuong Mai/CVN