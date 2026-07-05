Un concert symphonique à ciel ouvert rassemble un large public à Hanoï

Le jardin du monument du roi Ly Thai Tô, au bord du lac de l'Épée restituée, s'est transformé vendredi soir 3 juillet en une vaste scène symphonique à ciel ouvert à l'occasion du concert "Crescendo - Symphonie de la connexion", qui a attiré un large public composé d'habitants, de visiteurs et de représentants officiels.

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Organisé dans le cadre de l'espace piétonnier du centre de Hanoï, le concert a fait résonner les grandes œuvres du répertoire symphonique au cœur de la ville, offrant une soirée placée sous le signe du partage culturel. En rapprochant la musique classique du grand public, l'événement a également contribué à promouvoir l'image de Hanoï comme "Ville de la paix", "Ville créative" reconnue par l'UNESCO et destination de référence pour les manifestations culturelles internationales.

Photo : BTC/CVN

Le concert constitue l'un des temps forts du Festival international de musique Crescendo - Hanoi 2026, organisé sous la direction du Comité populaire municipal de Hanoi par le Service municipal de la culture et des sports.

Selon les organisateurs, la musique demeure un langage universel capable de dépasser les frontières géographiques, culturelles et linguistiques. En proposant ce concert dans un espace ouvert au bord du lac de l'Epée restituée, ils entendent rendre la musique classique plus accessible et créer un nouveau rendez-vous culturel destiné aussi bien aux habitants qu'aux visiteurs.

La soirée a réuni un plateau artistique de haut niveau, associant musiciens vietnamiens et internationaux. Le public a notamment applaudi le pianiste japonais Rintaro Akamatsu, le chef d'orchestre sud-coréen Daniel Park ainsi que le jeune chef d'orchestre vietnamien Dustin Tiêu, figure montante de la nouvelle génération d'artistes.

Des professeurs, docteurs en musique et instrumentistes venus d'Autriche, de Chine et du Brunéi, aux côtés de l'Orchestre symphonique du Festival Crescendo, ont également pris part au concert, illustrant la dimension internationale et la diversité artistique de cette édition.

Le programme proposait un répertoire varié mêlant chefs-d'œuvre du patrimoine symphonique, œuvres vietnamiennes et chansons internationales. Parmi les temps forts figuraient une ouverture inspirée de L'Été d'Antonio Vivaldi, interprétée par l'Orchestre du Festival Crescendo, suivie de la chanson Un tour du Vietnam. L'artiste autrichienne Shamiyeh Christina et le chanteur vietnamien Nguyên Huu Quân ont ensuite interprété Hello Vietnam, tandis que les pianistes Nguyên Huy Phương et Nguyên Trinh Huong ont proposé une interprétation à quatre mains de Trống Cơm, œuvre du compositeur Dang Huu Phuc. La guitariste Lê Thu a, pour sa part, revisité le chant traditionnel Qua câu gio bay dans un arrangement contemporain.

Le concert a également mis en valeur plusieurs jeunes talents vietnamiens, dont Dang Thuy Anh, Nguyên Linh Ngân et Nguyên Minh Viêt, ainsi que de jeunes artistes venus du Brunéi. Chacune de leurs prestations a été chaleureusement saluée par le public, renforçant l'esprit de partage entre les artistes et les spectateurs dans ce cadre ouvert au cœur de la capitale.

La soirée s'est achevée par l'interprétation collective de We Are the World, symbole de solidarité, de paix et d'amitié entre les peuples. Ce choix musical reflète le message que le Festival international de musique Crescendo – Hanoï 2026 souhaite transmettre depuis la capitale vietnamienne à la communauté internationale.

À cette occasion, la vice-présidente du Comité populaire de Hanoï, Vu Thu Ha, et le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Ta Quang Đông, ont remis des fleurs et des présents aux représentants des artistes internationaux en signe de reconnaissance.

Organisé du 30 juin au 5 juillet, le Festival international de musique Crescendo - Hanoï 2026 réunit plus de 1.300 candidats vietnamiens, plus de 70 participants étrangers issus de neuf pays et territoires, ainsi que plus de cinquante professeurs, artistes et experts internationaux prenant part aux concours, concerts, ateliers, conférences et échanges académiques.

Selon le directeur du Service de la culture et des sports de Hanoï, Pham Tuân Long, le festival a vocation à devenir un rendez-vous musical international annuel de la capitale. Il contribuera au développement des échanges culturels, au rayonnement des industries culturelles et au renforcement de l'image de Hanoï en tant que Ville créative de l'UNESCO. À travers des initiatives telles que "Crescendo – Symphonie de la connexion", la capitale vietnamienne affirme son ambition de s'imposer comme un pôle régional majeur des grands événements artistiques et culturels.

VNA/CVN