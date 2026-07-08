Du droit d’auteur à l’économie du patrimoine

La protection du droit d’auteur, la valorisation du patrimoine et l’exploitation efficace des ressources culturelles deviennent des missions prioritaires afin de transformer le potentiel culturel en moteur du développement national.

>> Le Vietnam mise sur le droit d’auteur et l’économie du patrimoine

Photo : VNA/CVN

La Résolution N° 80 du Bureau politique affirme que la culture est le fondement spirituel de la société et un moteur essentiel du développement rapide et durable du pays. Pour concrétiser cet objectif, la protection du droit d’auteur, la valorisation du patrimoine et l’exploitation efficace des ressources culturelles jouent un rôle clé.

Moteur des industries culturelles

La semaine dernière, la question de la perception des redevances au titre du droit d’auteur pour l’utilisation de musique dans des établissements commerciaux tels que les cafés, restaurants, hôtels, salles de karaoké ou supermarchés a retenu l’attention de l’opinion publique. Si beaucoup approuvent la protection du droit d’auteur, de nombreux exploitants s’interrogent encore sur le montant et les modalités de perception.

En réalité, l’obligation de verser des redevances est inscrite depuis de nombreuses années dans la loi sur la propriété intellectuelle. La nouveauté réside dans le Décret N° 134/2026/NĐ-CP, qui ajuste le mécanisme de calcul et de répartition des redevances en fonction du nouveau salaire de base à compter du 1er juillet 2026. Le montant est déterminé selon le type d’activité, l’ampleur de l’exploitation, la superficie utilisée et la zone géographique, afin de s’adapter à chaque catégorie d’établissement.

Selon les experts et les artistes, le paiement de redevances pour l’utilisation de la musique dans les activités commerciales est une pratique courante à l’échelle internationale. Il garantit à la fois les droits légitimes des créateurs et encourage les artistes à poursuivre leur création et leur engagement.

Bien que la protection du droit d’auteur ait connu des avancées positives, des retards d’exécution ou des tentatives de contournement persistent. C’est pourquoi, outre les inspections et les sanctions, il faut renforcer la communication, et rendre transparentes les procédures ainsi que les grilles tarifaires afin de créer un consensus social.

Le respect du droit d’auteur est une condition essentielle pour bâtir un environnement créatif sain, stimuler les industries culturelles et renforcer la compétitivité des produits culturels vietnamiens. Les ministères et organismes concernés appellent également à intensifier la communication afin que la population et les entreprises comprennent mieux la réglementation en vigueur.

Ressource endogène

pour un développement durable

Si le droit d’auteur est le moteur de la création contemporaine, le patrimoine culturel constitue une ressource endogène reliant le passé au présent et posant les bases d’un développement durable.

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Hô Chi Minh-Ville n’est pas seulement la locomotive économique du pays ; elle possède aussi un riche patrimoine culturel. Chaque vestige, musée, fête ou pan de mémoire urbaine contribue à forger son identité propre et constitue une ressource importante pour le développement.

Dans le contexte de la mondialisation et de la transformation numérique, le patrimoine est considéré comme un capital culturel à part entière, contribuant à renforcer la compétitivité, à stimuler les industries créatives et à créer de nouveaux moteurs de croissance.

Toutefois, l’urbanisation rapide pose de nombreux défis à la conservation, en particulier pour le patrimoine culturel immatériel. C’est pourquoi la ville finalise les dispositions du projet de loi sur les zones urbaines spéciales afin de protéger le capital culturel et la mémoire urbaine, tout en assurant un équilibre entre conservation et développement.

Actuellement, Hô Chi Minh-Ville compte 321 sites historiques, culturels et paysagers classés, dont 4 sites nationaux spéciaux, 99 sites nationaux et 218 sites classés au niveau municipal ; elle dispose également de 25 musées conservant 23 trésors nationaux, de 3 éléments du patrimoine culturel immatériel inscrits par l’UNESCO et de 15 éléments du patrimoine culturel immatériel reconnus au niveau national.

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Les experts proposent de poursuivre l’amélioration des mécanismes de conservation, d’accélérer la transformation numérique, de développer le tourisme culturel, les industries culturelles et l’économie créative, de renforcer la coopération internationale et de sensibiliser davantage la communauté afin de valoriser efficacement cette ressource culturelle.

Les patrimoines interrégionaux,

nouveau moteur de croissance

Au-delà de l’échelle locale, les patrimoines interrégionaux inscrits par l’UNESCO ouvrent de nouveaux espaces de développement à de nombreuses localités.

La reconnaissance par l’UNESCO de la baie de Ha Long et de l’archipel de Cat Bà, ainsi que du complexe de vestiges et de paysages de Yên Tu - Vinh Nghiêm - Côn Sơn - Kiêp Bac, offre une grande opportunité de développer l’économie du patrimoine dans le Nord-Est, en reliant culture, tourisme et services de haute qualité.

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Depuis leur inscription, le nombre de visiteurs a fortement augmenté, et les produits touristiques culturels, spirituels et expérientiels sont de plus en plus prisés. La mise en place de circuits reliant la baie de Ha Long à la baie de Lan Ha contribue également à prolonger la durée de séjour et à accroître les dépenses des visiteurs.

La particularité de ce modèle réside dans une logique de coopération interrégionale. Au lieu d’évoluer séparément, les localités lèvent progressivement les obstacles administratifs, mettent en place des mécanismes de gestion communs, partagent leurs ressources et promeuvent une image unifiée, en vue d’un modèle de développement vert et durable.

L’inscription par l’UNESCO de ces ensembles patrimoniaux interrégionaux confirme non seulement la valeur universelle exceptionnelle de l’espace culturel, historique et naturel du Nord-Est, mais ouvre aussi de nouvelles perspectives de développement pour l’axe Hai Phong - Quang Ninh, contribuant à dynamiser le tourisme et l’économie locale.

On peut constater que les ministères, les collectivités locales et les experts suivent de près l’esprit de la Résolution n° 80-NQ/TW du Bureau politique. De la protection du droit d’auteur à la préservation du patrimoine, en passant par le développement de l’économie du patrimoine, tous visent à libérer la puissance douce de la culture vietnamienne et à faire de la culture un moteur essentiel d’un développement rapide, durable et porteur d’identité dans la nouvelle ère.

Thu Huong/CVN