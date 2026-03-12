Vingroup : soutien urgent aux clients pour réduire la pression liée aux prix du carburant

Face à l’évolution imprévisible des prix mondiaux du carburant, Vingroup a annoncé la mise en œuvre urgente du programme spécial "Reprise essence - Passage à l’électrique" au Vietnam, en Inde, en Indonésie et aux Philippines.

>> Lancement du service Xanh SM Bike à Ha Long, Nha Trang et Vung Tàu

>> Vingroup, acteur stratégique de l’essor vietnamien

Le programme offre immédiatement une réduction supplémentaire de 3% sur le prix des voitures et de 5% sur les motos électriques VinFast pour les clients qui passent d’un ancien véhicule à essence à un véhicule électrique. Parallèlement, une réduction de 10% sur les tarifs des services Xanh SM sera appliquée du 11 mars au 31 mars 2026, selon chaque marché.

Plus précisément, en plus des politiques promotionnelles attractives déjà en vigueur, les clients qui échangent leur ancien véhicule à essence contre un nouveau véhicule électrique VinFast pendant la période du programme bénéficieront d’une réduction supplémentaire de 3% pour les voitures et de 5% pour les motos. Le programme est appliqué dans les quatre marchés : le Vietnam, l’Inde, l’Indonésie et les Philippines.

Dans la continuité de l’esprit pionnier de VinFast, le GSM a également annoncé une réduction immédiate de 10% sur les tarifs des services de mobilité en véhicules électriques sur la plateforme Xanh SM au Vietnam et Green SM en Indonésie, du 11 mars au 31 mars 2026, offrant ainsi aux clients une option de déplacement plus écologique et plus économique.

Duong Thi Thu Trang, vice-présidente directrice générale des ventes mondiales de VinFast, a déclaré : "Le programme spécial “Reprise essence - Passage à l’électrique”, lancé en mars sur quatre marchés clés, constitue une réponse urgente de VinFast aux fluctuations géopolitiques qui ont des impacts négatifs sur la situation socio-économique de nombreux pays dans le monde. En tant que l’un des fabricants pionniers menant la révolution des véhicules électriques à l’échelle mondiale, VinFast, ainsi que les entreprises de l’écosystème vert de Vingroup, souhaitent contribuer à réduire l’impact de la hausse des prix du carburant sur la vie quotidienne des citoyens, tout en diminuant la pollution environnementale grâce à des solutions de mobilité intelligentes, durables et plus économiques".

Le programme spécial "Reprise essence - Passage à l’électrique" sera déployé par VinFast en parallèle et cumulativement avec d’autres politiques promotionnelles attractives selon chaque marché. Grâce à ces avantages cumulés, Vingroup et les entreprises de son écosystème souhaitent créer les meilleures conditions pour que les clients passent rapidement aux véhicules électriques, réduisant ainsi leur dépendance au carburant, contribuant à stabiliser la vie quotidienne et à construire un environnement de vie plus civilisé et plus sain.

Texte et photo : Minh Thu/CVN