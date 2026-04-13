VinFast renforce sa position dominante grâce à des ventes en hausse de 127%

VinFast, filiale du conglomérat Vingroup, a annoncé le 10 avril une hausse de 127% de ses livraisons de véhicules électriques (VE) au Vietnam en mars, par rapport à l'année précédente. Cette performance renforce sa position de leader sur le marché automobile vietnamien et illustre la transition rapide vers des véhicules plus respectueux de l'environnement.

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Photo : VNA/CVN

Selon son rapport, tous les modèles de la gamme de VE de VinFast ont enregistré une forte croissance en mars. À noter que le 28 mars seulement, l'entreprise a finalisé 3.520 commandes, un record absolu pour une marque automobile au Vietnam.

En termes de gamme de produits, le modèle Limo Green a continué de se distinguer, avec 6.795 unités vendues, soit une hausse de 276% par rapport au mois précédent, ce qui en fait le modèle le plus vendu de VinFast. Parallèlement, la version VF MPV 7, destinée aux particuliers et aux familles, a également enregistré 2.521 unités vendues, soit une augmentation de 116% par rapport à février.

Ces résultats indiquent que les véhicules électriques sept places deviennent un choix de plus en plus populaire auprès de différents groupes de clients, des particuliers et familles aux professionnels.

Dans d'autres segments, plusieurs modèles ont également enregistré une forte croissance. Le VF 7 s'est hissé en tête du segment des SUV compacts avec 1.732 unités vendues, soit une hausse de 115% par rapport au mois précédent. Les ventes du VF 6 ont quant à elles atteint 3.152 unités (+202%), celles du VF 5 4.218 unités (+158%) et celles du VF 3 4.729 unités (+108%).

D'autres modèles, tels que les VF 8 et VF 9, ont conservé leur popularité et se sont maintenus sur les segments moyen et haut de gamme.

À noter que deux modèles urbains à usage commercial, l'EC Van et le Minio Green, ont également enregistré leurs meilleures ventes depuis leur lancement, avec respectivement 1.136 et 1.969 unités livrées en mars.

Au cours du premier trimestre 2026, VinFast a livré un total de 53.684 véhicules électriques sur le marché vietnamien. Le modèle Limo Green a été le plus vendu avec 12.471 unités, suivi du VF 3 (10.188 unités), du VF 5 (8.672 unités) et du VF 6 (6.679 unités).

Duong Thi Thu Trang, directrice générale adjointe des ventes automobiles mondiales chez VinFast, a déclaré que face à l'imprévisibilité des prix du carburant, les véhicules électriques démontrent de plus en plus leur valeur et leurs avantages. Le soutien indéfectible et l'accueil positif des consommateurs incitent l'entreprise à poursuivre l'amélioration de la qualité de ses produits et services afin d'offrir une satisfaction client encore plus grande.

Outre ses excellentes performances sur le marché national, VinFast a également enregistré ses ventes mensuelles les plus élevées jamais réalisées sur plusieurs marchés internationaux en mars 2026, notamment en Inde, en Indonésie et aux Philippines. L'entreprise figure actuellement parmi les principaux vendeurs de véhicules électriques sur ces marchés : deuxième aux Philippines, troisième en Indonésie et quatrième en Inde.

VNA/CVN