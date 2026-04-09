Vacances du 30 avril et du 1er mai

Vietjet exploite près de 3.800 vols pour répondre à la forte demande

Afin de répondre à la hausse des besoins de déplacement des habitants à l’occasion de la fête de commémoration des rois Hùng ainsi que des congés du 30 avril et du 1 er mai, Vietjet augmente le nombre de vols sur l’ensemble de son réseau au Vietnam, avec près de 3.800 vols programmés entre le 25 avril et le 5 mai 2026, au service des voyages touristiques et des visites familiales.

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Photo : Vietjet/CVN

Ainsi, le nombre total de vols exploités par Vietjet durant cette période de pointe augmente de 500 vols, soit une hausse de 16% par rapport à la même période de l’année précédente. Le nombre total de sièges proposés atteint 832.000, soit une augmentation de 130.000 sièges, équivalente à une hausse de 18% en glissement annuel.

Les vols sont principalement concentrés sur les lignes domestiques à forte demande, notamment celles reliant Hanoï, Hô Chi Minh-Ville, Dà Nang, Nha Trang, Huê, Quang Binh, Quy Nhon, Tuy Hoà, Phu Quôc… Grâce à une exploitation stable des lignes nationales et internationales durant cette période de pointe, Vietjet est prêt à répondre aux besoins de déplacement des passagers et des touristes dans les meilleures conditions.

À cette occasion, Vietjet met également en place plusieurs programmes promotionnels, tels que "Volez avec Vietjet, recevez de l’or porte-bonheur", avec des réductions allant jusqu’à 20% sur les billets Deluxe sur l’ensemble des lignes, ainsi que de nombreuses offres attractives. Ces initiatives permettent aux passagers de planifier leurs voyages à l’avance, de bénéficier de tarifs avantageux et de choisir des options de vol confortables à des prix raisonnables.

Les passagers prévoyant de voyager pendant cette période de forte affluence sont invités à réserver leurs billets à l’avance afin de choisir des horaires adaptés, et à effectuer l’enregistrement en ligne dans les 24 heures précédant le départ via le site www.vietjetair.com, l’application Vietjet ou VNeID, afin de gagner du temps et de réduire l’attente à l’aéroport.

Avec une flotte moderne, Vietjet ouvre également de nouvelles lignes telles que Da Nang - Jakarta (Indonésie), Nha Trang - Singapour et Hanoï - Shizuoka (Japon). La compagnie diversifie ses classes tarifaires et améliore la qualité de ses services, tout en renforçant ses effectifs dans les aéroports, afin d’offrir aux passagers des vols sûrs, pratiques et agréables.

Minh Thu/CVN