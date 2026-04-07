Le secteur privé en plein essor : Gia Lai vise 7.000 nouvelles entreprises

Portée par la mise en œuvre de la résolution n°68-NQ/TW, l’économie privée contribue jusqu’à 80% du GRDP de la province. En 2026, Gia Lai se fixe pour objectif la création de 7.000 entreprises, avec l’ambition d’atteindre une croissance à deux chiffres.

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Photo : BCT/CVN

Dans le cadre de l’application de cette résolution, la province de Gia Lai a, ces dernières années, déployé une série de mesures de rupture pour développer le secteur privé, affirmant progressivement son rôle de pilier de la croissance locale.

Selon l’évaluation du Comité populaire provincial, en 2025, le secteur privé a contribué à hauteur d’environ 80% du GRDP, représentant 23% des recettes budgétaires publiques et générant près de 94% des emplois de la province. Ces indicateurs reflètent non seulement son poids économique, mais aussi son effet d’entraînement et son rôle structurant dans l’économie locale.

Cette année, Gia Lai entend maintenir cette dynamique, avec une croissance annuelle moyenne du secteur privé de 10-10,5%, une contribution stable d’environ 80% au GRDP et une part de près de 25% des recettes budgétaires. Le secteur devrait par ailleurs continuer d’absorber entre 92% et 93% de la main-d’œuvre provinciale.

Grâce à une stratégie cohérente et à des mesures coordonnées, Gia Lai a jeté les bases d’un développement structuré et durable du secteur privé, appelé à demeurer le principal moteur de sa croissance économique.

Fait notable, la province ambitionne la création de 7.000 nouvelles entreprises en 2026, dont 3.200 issues de la transformation de ménages individuels et 3.800 créations ex nihilo. Cet objectif traduit une volonté affirmée d’élargir la base entrepreneuriale et de consolider les fondements d’un développement durable.

Rebond de l’investissement : les réformes comme levier

Dès les premiers mois de 2026, les indicateurs relatifs au développement des entreprises et à l’attractivité des investissements affichent des signaux positifs.

Selon le Service provincial de l’industrie et du commerce, au 11 mars, Gia Lai comptait 946 entreprises nouvellement créées, pour un capital social cumulé de plus de 9.424 milliards de dôngs.

Sur les deux premiers mois de l’année, la province a attiré 51 projets d’investissement totalisant plus de 51.369 milliards de dôngs, en hausse de 121,7% en nombre de projets et de 363,7% en volume de capitaux sur un an. Sur l’ensemble du premier trimestre, 77 projets ont été recensés, soit 55% de l’objectif annuel, pour un montant d’investissement supérieur à 117.000 milliards de dôngs - une progression remarquable tant en volume qu’en taille des projets.

Parallèlement, les flux de crédit continuent d’alimenter massivement le secteur privé. L’encours total est estimé à 249.000 milliards de dôngs, soit 97,5% de l’encours global de la province, contribuant de manière décisive au financement des activités de production et de commerce.

Au-delà des performances chiffrées, Gia Lai s’attache à renforcer son cadre institutionnel et à déployer des politiques ciblées. Plusieurs programmes stratégiques ont été lancés, notamment dans les domaines des semi-conducteurs, de l’intelligence artificielle (IA) et de la cybersécurité pour la période 2025-2030 ; un programme d’assistance juridique intersectorielle destiné aux PME ; ainsi qu’un plan d’accompagnement à la transformation des ménages en entreprises.

Dans le même temps, la province accélère la réforme administrative, modernise la gestion fiscale et renforce les synergies entre entreprises privées, publiques et à capitaux étrangers (IDE), à travers des activités de promotion de l’investissement et des forums d’affaires, contribuant à un environnement plus transparent et plus compétitif.

Photo : BCT/CVN

S’exprimant en conclusion de la première réunion du Comité de pilotage chargé de la mise en œuvre du programme de développement de l’économie privée pour la période 2026-2030, avec une vision à l’horizon 2035, tenue le 3 avril, le président du Comité populaire provincial, Pham Anh Tuân, a réaffirmé que le secteur privé constitue "un moteur essentiel de la croissance".

Le dirigeant a appelé les services, secteurs et collectivités locales à harmoniser leurs approches et à agir avec détermination, en déployant des mesures de soutien aux entreprises de manière concrète et efficace. Il a également insisté sur la nécessité de poursuivre l’amélioration du climat des affaires, de lever rapidement les goulets d’étranglement et de faciliter l’accès des entreprises aux ressources.

En particulier, la province mettra l’accent sur l’accompagnement de la transformation des ménages en entreprises, la promotion de l’innovation en lien avec la transformation numérique, ainsi que le développement de produits à forte valeur ajoutée. L’objectif est de structurer progressivement un écosystème entrepreneurial dynamique, compétitif et capable de porter les secteurs clés de l’économie.

Câm Sa/CVN