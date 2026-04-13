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Économie / Entreprises
Hausse de 57,8% du nombre d'entreprises nouvellement créées

Au cours des trois premiers mois de l’année, le pays a enregistré plus de 57.400 entreprises nouvellement créées, soit une hausse de 57,8% par rapport à la même période de l’année précédente.

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VNA/CVN

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