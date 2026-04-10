VITM 2026 : 80 personnalités et 141 entreprises touristiques distinguées

Quatre-vingt personnalités et 141 entreprises touristiques exemplaires issues de différentes provinces et de secteurs connexes ont été honorées le 10 avril pour leurs performances remarquables et leur contribution significative à la croissance du tourisme vietnamien en 2025.

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Photo : VNA/CVN

Dans le cadre de la 15ᵉ édition de la Foire internationale du tourisme du Vietnam (VITM 2026), 80 personnalités et 141 entreprises touristiques exemplaires issues de différentes provinces et de secteurs connexes ont été honorées le 10 avril pour leurs performances remarquables et leur contribution significative à la croissance du tourisme vietnamien en 2025.

La cérémonie organisée par Association du tourisme du Vietnam vise à valoriser les acteurs les plus dynamiques du secteur et à fournir une base permettant aux touristes nationaux et internationaux de choisir les services d’entreprises touristiques de qualité, reconnues et dotées de marques solides à travers le pays.

S’exprimant à cette occasion, Cao Thi Ngoc Lan, vice-présidente permanente de l’Association, a souligné que cette initiative constitue également un moment de reconnaissance envers les organisations et individus ayant contribué activement aux activités de l’Association et de ses antennes locales.

Au cours de l’année écoulée, Association du tourisme du Vietnam a, en coordination avec ses branches sectorielles et les associations provinciales, multiplié les initiatives de promotion et de stimulation de la demande touristique, tant sur le marché intérieur qu’international. Ces actions, de plus en plus structurées et étendues, ont contribué à dynamiser l’ensemble de l’écosystème touristique national.

En 2025, le secteur a enregistré des résultats records, accueillant plus de 21,5 millions de visiteurs internationaux, soit une hausse de plus de 20% en glissement annuel, et plus de 135,5 millions de touristes domestiques. Les recettes touristiques ont, quant à elles, dépassé le seuil de 1.000 000 milliards de dongs, confirmant le rôle du tourisme comme l’un des moteurs de croissance économique. Le Vietnam figure désormais parmi les destinations affichant la croissance la plus rapide au monde.

Selon les organisateurs, ces distinctions constituent une reconnaissance des contributions de millions de travailleurs du secteur, en première ligne dans les efforts d’innovation, d’adoption des nouvelles technologies et d’amélioration de la qualité des services. Elles participent ainsi à l’ambition nationale de faire du tourisme un secteur économique clé.

À cette occasion, l’Association a également lancé le programme d’émulation pour 2026, placé sous le thème : "Tourisme vietnamien à l’ère de la transformation numérique et de la croissance verte".

VNA/CVN