VinFast enregistre une forte croissance de son chiffre d’affaires en 2025

VinFast a enregistré un chiffre d’affaires de 90.427 milliards de dôngs en 2025, soit une hausse de 139% par rapport à l’année précédente et le niveau le plus élevé jamais atteint.

>> Vinfast livre 9.903 voitures électriques en février 2026

Selon le rapport financier de VinFast, ce chiffre d’affaires record provient principalement des ventes de véhicules. L’entreprise a livré près de 197.000 voitures électriques, soit le double de l’année précédente, atteignant ainsi ses objectifs fixés.

Grâce à ces résultats, VinFast s’impose comme le constructeur automobile leader au Vietnam, avec environ 36% de part de marché domestique, en progression par rapport aux 22% de 2024. Les ventes de motos et de vélos électriques ont également fortement augmenté, bondissant de 473% pour atteindre près de 406.500 unités.

En 2023, Pham Nhât Vuong, Pdg de VinFast, avait indiqué que l’entreprise prévoirait des pertes pendant plusieurs années, conformément à la stratégie définie par la direction. Il avait également affirmé qu’il "n’abandonnerait jamais VinFast" et continuerait à investir jusqu’à épuisement de ses ressources.

Au 31 décembre 2025, le total des actifs de VinFast s’élevait à 181.750 milliards de dôngs, en hausse de 16,5% sur un an. Les pertes cumulées atteignaient près de 171.600 milliards de dôngs, tandis que les capitaux propres étaient négatifs de plus de 90.000 milliards de dôngs.

VinFast est un constructeur automobile fondé en 2017 par le milliardaire Pham Nhât Vuong. Quatre ans plus tard, l’entreprise s’est entièrement tournée vers la production de véhicules électriques, abandonnant les voitures à essence. Toutefois, elle pourrait commercialiser des véhicules hybrides dès cette année.

À la fin de l’année dernière, l’entreprise exploitait quatre usines au Vietnam, en Inde et en Indonésie, avec une capacité maximale d’environ 600.000 véhicules électriques par an. Parmi celles-ci, les deux sites de production situés au Vietnam représentaient environ 83% de la production totale.

Cette année, VinFast prévoit de continuer à accroître sa capacité de production au Vietnam, tout en poursuivant les phases suivantes de développement en Inde et en Indonésie, afin de transformer ses usines dans ces pays en nouveaux centres d’exportation. L’entreprise poursuivra également la construction de son usine en Caroline du Nord en 2026, avec un démarrage des opérations prévu en 2028.

Texte et photo : Minh Thu/CVN