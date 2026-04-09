Les motos électriques VinFast établissent un record de ventes sans précédent

VinFast a enregistré plus de 135.000 commandes et livré plus de 93.000 motos électriques sur le marché en mars 2026, atteignant ainsi le niveau de ventes mensuel le plus élevé de son histoire. Cette performance record témoigne de l’essor rapide de la transition écologique et confirme la position solide ainsi que l’influence croissante de VinFast sur le marché vietnamien des deux-roues.

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En mars 2026, VinFast a reçu plus de 135.000 commandes de la part de distributeurs à l’échelle nationale et a livré plus de 93.000 véhicules. Parmi eux, les modèles Evo et Feliz ont été les plus plébiscités, avec plus de 52.000 unités Evo et plus de 24.000 unités Feliz livrées aux clients au cours du mois. Ces modèles figurent également parmi les motos les plus vendues du marché, y compris face aux modèles thermiques, depuis le début de l’année.

En termes de tendances, VinFast observe une hausse régulière de la demande dans l’ensemble des localités, avec des volumes particulièrement élevés à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville. À elle seule, la capitale a enregistré la livraison de plus de 20.000 motos électriques VinFast en mars.

Malgré une augmentation rapide de la capacité de production et un niveau de fabrication record, le volume de motos électriques livrées en mars reste insuffisant pour répondre à la forte demande du marché. Afin de réduire les délais d’attente, VinFast a porté sa production à son niveau maximal pour honorer les commandes en cours et anticiper une demande appelée à continuer de croître dans les mois à venir.

Hoàng Hà, directeur général de la division motos électriques de VinFast pour le marché vietnamien, a déclaré : "Le record de 135.000 commandes en mars illustre clairement la forte demande des consommateurs pour des moyens de transport écologiques, visant à réduire la dépendance aux énergies fossiles et à contribuer directement à la protection de l’environnement. VinFast accompagnera pleinement la transition verte des citoyens et du pays, avec des produits de haute qualité, ainsi qu’un réseau étendu de stations de recharge, d’échange de batteries et de services après-vente performants".

La forte progression des ventes de motos électriques ne s’explique pas uniquement par la volatilité des prix du carburant, mais également par l’efficacité économique et la qualité reconnue des modèles VinFast.

En particulier, VinFast a continuellement mis en place des politiques avantageuses pour soutenir les consommateurs. À titre d’exemple, le programme d’urgence "Échange essence contre électrique", prolongé jusqu’au 30 avril 2026, offre une réduction supplémentaire de 5% sur le prix du véhicule pour les clients passant d’une moto thermique à une moto électrique VinFast. Le programme "Puissance pour un avenir vert" propose quant à lui des facilités de paiement sans apport initial, une remise de 6%, la prise en charge à 100% des frais d’immatriculation, la recharge gratuite aux stations publiques V-Green jusqu’au 31 mai 2027, ainsi que 20 échanges de batterie gratuits par mois jusqu’au 30 juin 2028.

Par ailleurs, afin de soutenir les moyens de subsistance des chauffeurs de plateformes, GSM - partenaire stratégique de VinFast, a annoncé un programme offrant la location et l’échange de batteries gratuits et illimités pendant trois ans (jusqu’au 31 mars 2029) pour les conducteurs achetant un véhicule et opérant exclusivement sur la plateforme Xanh SM.

La volatilité des prix du carburant, combinée aux politiques incitatives mises en place par l’écosystème vert de Vingroup, constitue un puissant levier pour accélérer la transition des véhicules thermiques vers les véhicules électriques. Cette dynamique contribue à améliorer la qualité de vie et ouvre la voie à un avenir plus vert et plus durable au Vietnam.

Texte et photo: Minh Thu / CVN