La transition digitale, atout stratégique des PME

Le gouvernement vient d’approuver un projet de transformation numérique des PME pour la période 2026-2030. Une initiative stratégique qui traduit sa détermination à accélérer la modernisation d’un secteur clé pour la productivité et la compétitivité du pays.

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Photo : VNA/CVN

Le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung a signé, le 16 mars 2026, la Décision N°433 adoptant le projet de transformation numérique pour les petites et moyennes entreprises (PME) pour la période 2026-2030.

Ce projet vise à renforcer les capacités de transformation digitale des entreprises grâce à des dispositifs de soutien, afin de promouvoir une transformation substantielle et globale, d’améliorer la productivité, de renforcer la résilience face aux fluctuations du marché et de permettre une participation plus étroite aux chaînes de valeur régionales et mondiales.

Il sera mis en œuvre de manière cohérente du niveau central aux collectivités locales, sous la coordination du ministère des Sciences et Technologies, chargé de piloter son application à l’échelle nationale.

Selon ce ministère, le texte a été élaboré afin de concrétiser les grandes orientations du Parti et de l’État en matière de développement scientifique et technologique, d’innovation, de transformation numérique nationale et de promotion de l’économie privée. Il vise également à mettre en œuvre les missions et solutions définies dans les résolutions du Politburo du Parti, de l’Assemblée nationale et du gouvernement.

Le projet a été conçu pour assurer la continuité et la complémentarité avec le cadre politique existant, notamment la Loi sur le soutien aux PME et ses textes d’application.

Il identifie la transformation numérique de ces entreprises comme une mission prioritaire pour améliorer la productivité, la qualité et la compétitivité de l’économie. Les entreprises en sont les acteurs centraux et les exécutants directs, tandis que l’État joue un rôle d’impulsion, d’orientation et de coordination des ressources.

Objectifs fixés d’ici 2030

Des objectifs précis sont fixés : d’ici 2030, au moins 500.000 PME bénéficieront d’un soutien dans le cadre du programme, dont 300.000 accompagnées dans l’adoption de produits et de solutions technologiques numériques, de plateformes digitales et d’intelligence artificielle. Il est également prévu de constituer un groupe de 200 PME exemplaires en matière de transformation numérique dans des secteurs clés tels que les sciences et technologies, l’industrie de transformation et de fabrication, l’agriculture, la santé, le commerce, la logistique, la finance, l’éducation et le tourisme.

Photo : VNA/CVN

Le projet prévoit en outre la mise en place d’un réseau de conseillers en transformation numérique réunissant au moins 500 organisations et experts répondant à des critères de compétence professionnelle et d’expérience pratique afin d’accompagner les PME.

Pour concrétiser ces objectifs, le texte définit un ensemble de missions et de solutions globales et ciblées. Sur le plan institutionnel, il propose de revoir et d’amender les réglementations pertinentes afin de lever les obstacles au soutien des entreprises dans l’adoption des technologies numériques, des plateformes digitales et de l’intelligence artificielle, tout en consolidant le cadre juridique relatif aux données, à la transformation numérique et à l’innovation.

Le développement des infrastructures comprend la mise en place d’infrastructures numériques et mutualisées au service de l’innovation et de la transformation digitale, ainsi que l’élargissement de l’accès aux installations de recherche et de développement technologique, aux laboratoires de pointe, aux centres publics de R&D et aux pôles nationaux d’innovation.

Pour soutenir les entreprises dans la structuration d’un écosystème numérique, le projet prévoit un dispositif d’accompagnement intégré, lequel débute par l’évaluation du niveau de maturité numérique des entreprises et l’élaboration d’une feuille de route adaptée à chaque secteur, avant de les connecter à un réseau de conseillers spécialisés et de faciliter l’accès à des solutions technologiques, à des plateformes numériques et à des outils d’intelligence artificielle préalablement sélectionnés et publiés.

Parachever le cadre juridique

Sur cette base, l’État encouragera également le développement de l’offre de solutions via l’écosystème d’innovation, afin d’aider les entreprises à moderniser leurs modèles d’affaires, leurs processus de production et à renforcer leur compétitivité. Tout au long du processus, les entreprises bénéficieront de formations, d’un accompagnement juridique, d’actions de promotion de la culture numérique et de la mobilisation de ressources financières diversifiées, afin de garantir une transformation numérique concrète, durable et reproductible.

Le ministère des Sciences et Technologies finalise actuellement un projet de décret détaillant plusieurs dispositions de la Loi sur la transformation numérique. Ce texte devrait constituer un outil juridique majeur pour lever les obstacles à la mise en œuvre du programme, notamment en précisant les contenus, critères, conditions et modalités de soutien aux coopératives, aux ménages entrepreneurs et aux PME engagées dans la transition numérique. Il établira ainsi une base juridique claire et harmonisée pour l’application des politiques prévues.

Photo : VNA/CVN

Selon le vice-ministre permanent Vu Hai Quân, le ministère a élargi les consultations lors de l’élaboration du décret. Les Services provinciaux des sciences et technologies, directement concernés et en première ligne dans la mise en œuvre locale, ont été sollicités en priorité. Des experts du numérique ont également été consultés afin d’apporter une expertise approfondie. Les réunions, menées dans des délais resserrés et avec rigueur, ont permis d’enrichir substantiellement le projet.

Le ministère a en outre recueilli les avis des autres ministères, des secteurs économiques, des entreprises et de la société civile. Les consultations ont concerné aussi bien les grandes entreprises que les PME et les ménages entrepreneurs, directement impactés par le processus de transformation numérique.

La mise en œuvre coordonnée du programme “Transformation numérique des PME pour la période 2026-2030”, conjuguée au renforcement du cadre juridique, devrait produire des avancées concrètes dans le tissu des petites et moyennes entreprises. Elle contribuera ainsi à concrétiser les objectifs de la Résolution N°57 du Politburo en matière de percée scientifique, technologique, d’innovation et de transformation numérique nationale, tout en améliorant la productivité, la compétitivité et la croissance durable de l’économie.

Thu Phuong - Phuong Nga/CVN