Basketball : optimisme et perspectives

Après avoir gagné en notoriété et suscité un fort engouement auprès des fans, notamment grâce à la création du Championnat professionnel de basketball du Vietnam (VBA), ce sport est en quête de solutions pour s’assurer un développement durable.

Selon Trân Chu Sa, directeur général du VBA, la conjoncture économique a un effet direct sur les clubs et sur le VBA lui-même. L’absence d’une équipe ne nuit pas seulement à la compétitivité de la ligue, mais affecte également l’ensemble de l’écosystème du basketball professionnel au Vietnam.

Approche flexible

Les clubs doivent désormais faire face à de nombreux défis, notamment la baisse des financements et la nécessité de réduire les coûts d’exploitation. Ces difficultés financières compliquent la fidélisation et le recrutement de talents, tant locaux qu’étrangers. “Lorsque les équipes ne parviennent pas à maintenir leur niveau de compétitivité, la qualité de l’organisation de la ligue en pâtit, entraînant une diminution de l’intérêt du public”, souligne-t-il. Cette situation complique également la recherche de revenus à travers la vente de billets et les activités commerciales.

Pour faire face à ces enjeux, le VBA et les clubs doivent développer des stratégies d’adaptation flexibles et intensifier la recherche de nouveaux investissements et financements. En parallèle, il est essentiel de se concentrer sur des initiatives concrètes qui constituent une réelle valeur ajoutée pour la communauté et les fans, afin de surmonter les difficultés économiques actuelles.

Interrogé sur son ressenti personnel, Trân Chu Sa souligne qu’il y a à peine une saison, le VBA débordait de vitalité. Aujourd’hui, les spectateurs fidèles constatent un certain ralentissement. Les éléments attractifs et dynamiques qui caractérisaient la compétition auparavant, semblent lui manquer aujourd’hui. Les défis actuels pèsent indéniablement sur l’ambiance générale.

Pourtant, M. Sa reste optimiste. “Malgré une période difficile, plusieurs signes indiquent que le VBA est en voie de reprise et de développement”, affirme-t-il.

Il met en avant le fait que les indicateurs financiers de la ligue continuent de s’améliorer chaque année. Malgré un environnement économique compliqué, le VBA parvient à maintenir sa stabilité financière. “Les sponsors ne considèrent plus ce tournoi uniquement comme un espace publicitaire, mais également comme une plate-forme pour développer leur marque et leurs ventes. Ils reconnaissent le potentiel du basketball pour engager un public jeune et créer une réelle valeur commerciale”, explique-t-il.

De plus, le VBA attire un intérêt croissant de nouveaux investisseurs, tant nationaux qu’internationaux. “Cela témoigne de la confiance dans notre potentiel de développement. Nos partenaires voient des opportunités non seulement dans le basketball professionnel, mais aussi dans la création d’un écosystème sportif et de divertissement complet”, ajoute-t-il.

Enfin, malgré les défis, le VBA bénéficie d’un soutien solide de la communauté, rassemblant un large public. “Ce tournoi continue de porter des valeurs culturelles et de divertissement significatives”, estime-t-il.

Mesures à prendre

Concernant les mesures à appliquer pour faire face à la situation actuelle, Trân Chu Sa insiste sur l’importance de mettre les fans au centre des préoccupations. “Pour surmonter les difficultés, la stratégie du VBA et des clubs vise à offrir une davantage aux spectateurs, renforçant ainsi un lien durable avec la communauté”, déclare-t-il.

Il souligne la nécessité d’innover en permanence : “Les clubs doivent améliorer leurs produits et services pour répondre aux attentes croissantes des spectateurs. Cela inclut la création d’expériences de match plus captivantes, l’amélioration des interactions en ligne et sur place, ainsi que le développement de contenus numériques et d’activités en dehors des matchs pour prolonger l’expérience des supporters”. Il ajoute que l’adoption de nouvelles tendances et technologies permettra non seulement des bénéfices pour la communauté, mais aussi d’optimiser les coûts et d’améliorer l’efficacité économique.

Une autre priorité est de renforcer l’engagement des fans avec des programmes de fidélité, des événements exclusifs et des offres spéciales pour les supporters fidèles. “Ces initiatives contribuent à créer une base de fans stable, générant ainsi des revenus durables”, dit Trân Chu Sa.

Quant aux clubs, il est crucial qu’ils adoptent une approche flexible en mettant en œuvre de nouvelles solutions commerciales, telles que le développement de services complémentaires lors des matchs ou des collaborations avec des marques locales. “L’optimisation des ressources et l’exploitation des opportunités de partenariat permettront aux équipes d’améliorer leur fonctionnement tout en garantissant la meilleure valeur possible pour les fans”, conclut-il.

Avec cette approche proactive, le VBA reste convaincu que, malgré les défis économiques, il peut créer des valeurs durables, renforcer le soutien des fans et soutenir sa croissance et celle des clubs.

