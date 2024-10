Tournoi de golf pour les enfants vietnamiens

La 17 e édition du tournoi de golf caritatif pour les enfants vietnamiens "Swing for the Kids 2024" s'est terminée le 12 octobre avec succès à Hanoï et a réunis plus de 250 golfeurs.

>> Valeur humaine du tournoi de golf "Têt Cup 2024" en Australie

>> Tournoi de golf en Belgique pour les victimes de l'agent orange

>> Tournoi de golf caritatif de Saigontourist

Co-organisé par le journal Dâu tu (Investissement), le groupe BRG et la banque SeABank , le tournoi de golf caritatif "Swing for the Kids 2024" s’est déroulé au terrain de golf BRG Kings Island - Mountain View (Dông Mô, Hanoï) et a attiré plus de 250 golfeurs d’agences nationales et étrangères, d’organisations diplomatiques internationales, ainsi que des hommes d’affaires et des investisseurs étrangers. Il faut noter que les sponsors majeurs de ce tournoi sont la SARL Samsung Electronics Vietnam (sponsor diamant) ; Vingroup (sponsor platine) ; Kinderworld International Education Group et le Groupe national pétrolier et gazier du Vietnam (PVN) (sponsor or) ; les Sarl Vietnam Beverage, VINAMIKA Vietnam, et la compagnie par actions EveryGolf (sponsor argent).

Dans le cadre du tournoi, le comité d’organisation a attribué six bourses complètes en 2024 (d’une valeur de 10 millions de VND chacune) à six étudiants de l’Université des transports et des communications et de l’Académie de politique et de développement.

Avec pour noble mission de promouvoir l’apprentissage et les talents, Swing for the Kids a offert plus de 22 milliards de dôngs au cours des 17 dernières années, via plus de 21.000 bourses à des élèves et étudiants pauvres, ainsi qu’à ceux en difficulté, via la réparation et la modernisation d’ établissements d’enseignement dans 40 provinces et villes.

Photo : BTC/CVN

"17 ans durant, à travers les hauts et bas, de la crise économique à la pandémie de COVID-19 faisant rage, le monde des affaires, les cœurs compatissants et le journal +Dâu tu+ ont toujours accompagné l’organisation de ce tournoi de golf caritatif pour les enfants vietnamiens , faisant en sorte que chaque swing contienne une signification humaniste et une valeur d'encouragement pour que les élèves, et étudiants pauvres ou en difficulté surmontent les épreuves et obtiennent de bons résultats", a affirmé Lê Trong Minh, rédacteur en chef du journal Dâu tu.

Il a souligné : "Cette année, l’argent récolté grâce au tournoi de golf caritatif +Swing For the Kids+ financera en priorité la reconstruction des écoles et le soutien aux élèves et étudiants des localités touchées par le typhon Yagi".

Quê Anh/CVN