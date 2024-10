Sport

Hô Chi Minh-Ville accueillera la Conférence mondiale sur les sports de masse

Photo : BTC/CVN

En parallèle, le 7e Marathon international Techcombank de Hô Chi Minh-Ville, organisé par le Service municipal du tourisme, le Service municipal de la culture et des sports, ainsi que la Fédération municipale d'athlétisme, se déroulera du 6 au 8 décembre 2024. Cet événement phare fait également partie des activités majeures de la Semaine du tourisme de Hô Chi Minh-Ville.

Ce marathon international attend la participation de 15.000 athlètes nationaux et internationaux, confirmant son statut de plus grand événement marathon du Vietnam. Il mettra à l'honneur l'esprit dynamique du pays tout en promouvant un mode de vie sain.

Les athlètes incarneront ensemble l'esprit "Courir vers notre meilleure version", parcourant un itinéraire qui traverse 17 monuments historiques et culturels, offrant ainsi une immersion dans une Hô Chi Minh-Ville dynamique, moderne et colorée.

Photo : BTC/CVN

Le parcours de la course, conforme aux normes internationales, est certifié par l'Association des marathons internationaux (AIMS) et la Fédération vietnamienne d'athlétisme. Cette certification permet aux athlètes de se qualifier pour des marathons prestigieux tels que ceux de Boston, Chicago et New York. Le comité d'organisation s'engage à offrir une expérience professionnelle de haute qualité à tous les participants.

En plus des courses pour les athlètes professionnels et semi-professionnels, de nombreuses activités seront proposées, notamment la création du Village du Marathon et le KIDS RUN, soutenu par l'organisation éducative ILA, qui se déroulera au complexe THE GLOBAL CITY, surnommé le "Nouveau centre de la ville". Ce lieu moderne, proposant des activités sportives et de divertissement conformes aux normes internationales, promet des expériences inédites.

Lê Truong Hiên Hoa, directeur adjoint du Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, a déclaré : "Le Marathon international de Hô Chi Minh-Ville réaffirme notre engagement en faveur du tourisme sportif et renforce la réputation mondiale de la ville, en attirant les flux touristiques internationaux, en favorisant les échanges culturels et en contribuant au développement économique local."

Selon Nguyên Nam Nhan, directeur adjoint du Service municipal de la culture et des sports, le Marathon international Techcombank de Hô Chi Minh-Ville illustre notre détermination à promouvoir une culture sportive dynamique et diversifiée, en intégrant des activités sportives internationales, allant du sport communautaire aux compétitions de haut niveau. Cela contribue à renforcer la position de Hô Chi Minh-Ville en tant que destination de choix pour les amateurs de sport à travers le monde.

Enfin, Rob Zamacona, directeur général de Sunrise Events Vietnam, a conclu : "Aux côtés de Techcombank, notre partenaire stratégique, et des autres entités du comité d'organisation, nous sommes fiers de contribuer au développement du Marathon international de Hô Chi Minh-Ville, devenu un événement annuel majeur. Nous nous engageons à améliorer constamment la qualité de l'organisation, en plaçant la sécurité au cœur de nos priorités, afin d'offrir des expériences inoubliables aux athlètes ainsi qu'aux touristes nationaux et étrangers. Notre ambition est de positionner le marathon international Techcombank de Hô Chi Minh-Ville comme l'un des marathons les plus prestigieux de la région et du monde."

Texte et photos : Quang Châu/CVN