Les banques sont confrontées à des risques en raison de la politique monétaire de la Fed

>> L'ASEAN s'engage à une collaboration étroite pour atteindre les objectifs dans le secteur financier et bancaire

Le lent assouplissement de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed) oblige les banques centrales de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) à maintenir leurs taux d’intérêt à des niveaux plus élevés. Cela rend plus difficile pour les entreprises et les ménages d’emprunter des capitaux, ce qui entraîne un risque accru de créances douteuses pour les banques.

Les trois plus grandes banques de l'ASEAN à Singapour sont DBS Group Holdings, United Overseas Bank (UOB) et Oversea-Chinese Banking Corp. (OCBC) réagissent différemment à la situation actuelle. OCBC et DBS maintiennent le même taux de distribution pour les déposants afin d'attirer et de fidéliser les clients. Toutefois, l'OCBC a également mis en garde contre une possible augmentation des créances irrécouvrables et a déclaré qu'elle surveillait de près son portefeuille de prêts.

En revanche, l’UOB a réduit les taux d’intérêt de certains produits d’épargne afin de réduire les coûts de mobilisation du capital. Cette banque a également enregistré un bénéfice net en baisse au premier trimestre par rapport à la même période de l'année dernière, tandis que le montant des actifs et des prêts irrécouvrables a augmenté par rapport au trimestre précédent.

Les banques de l’ASEAN attendent une politique d’assouplissement monétaire plus claire de la part de la Fed. Si la Fed continue de maintenir des taux d'intérêt élevés pendant une période plus longue, les bénéfices du secteur bancaire régional pourraient être considérablement affectés.

