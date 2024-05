L'ASEAN et l'UE lancent le Livre bleu 2024-2025

Photo : VNA/CVN

Dans son discours, le secrétaire général de l'ASEAN, Kao Kim Hourn, a déclaré que le Livre bleu ASEAN-UE 2024-2025 continue de servir de plate-forme précieuse pour montrer le soutien significatif de l'UE aux efforts de construction de la communauté de l'ASEAN, le potentiel du partenariat stratégique ainsi que le les progrès et les principales réalisations dans la mise en œuvre du Plan d’action ASEAN - UE 2023-2027.

"Je partage l'importance du Livre bleu pour faire progresser la visibilité de notre partenariat afin de sensibiliser toutes les parties prenantes de nos régions", a-t-il noté.

Sujiro Seam, ambassadeur de l'UE auprès de l'ASEAN, a déclaré que le livre offre un aperçu complet des relations profondes et multiformes entre les régions et de leurs engagements à se donner la main dans la poursuite d'objectifs communs.

Le livre témoigne de la coopération solide et globale entre l'ASEAN et l'UE dans le but d'assurer la paix et la sécurité régionales, de favoriser une connectivité durable, de promouvoir un commerce libre et équitable et de faire progresser le développement durable dans l'ensemble de l'ASEAN.

Il met également en lumière l’approche et les initiatives de Team Europe en matière de connectivité durable et de transition verte dans la région de l’ASEAN. Dans le cadre de la stratégie Global Gateway, l'UE s'est engagée à mobiliser 10 milliards d'euros (10,75 milliards d'USD) d'investissement de la part de Team Europe pour des programmes verts et de connectivité dans l'ASEAN.

VNA/CVN