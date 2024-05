La 26e réunion des hauts officiels ASEAN - Inde à New Delhi

La 26 e réunion des hauts officiels ASEAN - Inde (AISOM) s'est tenue le 3 mai à New Delhi sous la présidence du secrétaire (Est) du ministère indien des Affaires étrangères (AE), Jaideep Mazumdar, et du secrétaire permanent du ministère singapourien des AE, Albert Chua.

L'événement a réuni de hauts responsables et représentants des États membres de l'ASEAN, de l'Inde, du Timor-Leste en tant qu'observateur de l'ASEAN et du secrétaire général adjoint de l'ASEAN.

Le porte-parole du ministère indien des AE, Randhir Jaiswal, a déclaré que la réunion avait examiné les relations entre l'ASEAN et l'Inde et discuté des mesures visant à approfondir le partenariat stratégique intégral entre les deux parties.

Les responsables ont évalué les relations bilatérales sur les trois piliers : politique-sécurité, économie et culture-société.

En outre, ils ont abordé la mise en œuvre de la proposition en 12 points des Premiers ministres visant à renforcer le partenariat stratégique intégral ASEAN - Inde annoncée lors de la 20e réunion des hauts fonctionnaires à Jakarta en 2023.

Ils ont également recommandé des activités conjointes pour marquer les dix ans de mise en œuvre de la politique "Act East" (Action vers l'Est) de l'Inde, et discuté des questions régionales et internationales d'intérêt commun.

