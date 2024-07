Honorer la langue vietnamienne en République tchèque

Les 24 et 25 juillet, dans le cadre d'un voyage d'affaires en République tchèque, une délégation du ministère des Affaires étrangères, dirigée par la vice-ministre Lê Thi Thu Hang, présidente du Comité d'État pour les Vietnamiens d'outre-mer, a participé à une cérémonie pour honorer la langue vietnamienne et inaugurer des bibliothèques dans les deux villes tchèques avec la plus grande population vietnamienne : Prague et Brno.

Lors de la cérémonie à Prague, la vice-ministre Lê Thi Thu Hang a souligné que ce voyage d'affaires vise non seulement à honorer la langue vietnamienne, mais aussi à exprimer la gratitude envers les organisations, les individus, les enseignants, les parents et les élèves qui s'efforcent de préserver leur langue maternelle. Elle a réaffirmé le soutien continu du ministère aux activités visant à honorer la langue vietnamienne à travers le monde.

La délégation, en collaboration avec l'ambassade et les associations vietnamiennes en République tchèque, a inauguré une bibliothèque vietnamienne, offrant un contenu diversifié adapté à tous les âges et besoins d'apprentissage de la langue.

À cette occasion, la vice-ministre Lê Thi Thu Hang a décerné cinq insignes et des cadeaux aux collectivités, individus, enseignants et élèves ayant obtenu des réalisations exceptionnelles dans l'enseignement et l'apprentissage de la langue vietnamienne en République tchèque.

À Brno, la deuxième plus grande ville tchèque, la délégation a rencontré les responsables de la ville et la communauté vietnamienne pour discuter de la préservation et du développement de la langue vietnamienne.

En plus de renforcer les relations de coopération entre les deux pays, la vice-ministre Lê Thi Thu Hang a proposé aux responsables de Brno d'ouvrir des cours de vietnamien dans les collèges locaux, contribuant ainsi à diversifier la culture locale et à favoriser l'intégration de la communauté vietnamienne.

La délégation vietnamienne a également remis des insignes et une bibliothèque vietnamienne pour soutenir les enseignants et les étudiants dans l'enseignement et l'apprentissage de cette langue.

Le projet "Honorer la Journée de la langue vietnamienne dans la communauté vietnamienne à l'étranger au cours de la période 2023-2030", approuvé le 3 août 2022 par le Premier ministre, identifie la langue vietnamienne comme un atout précieux pour le peuple vietnamien. Elle sert de passerelle et de moyen pour promouvoir les valeurs culturelles et est un outil essentiel pour préserver et honorer l'identité culturelle nationale.

