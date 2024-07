Des Vietnamiens en France enregistrent dans leur mémoire le défunt chef du Parti

Photo : VNA/CVN

L'ambassadeur du Vietnam en France, Dinh Toan Thang, a déclaré que tout le personnel de l'ambassade, les agences de représentation et des Vietnamiens en France, ainsi que des amis français étaient extrêmement tristes.

Le diplomate a déclaré que le défunt chef du Parti avait laissé une impression profonde et durable à ses amis et partenaires en France. Rappelant la visite du dirigeant dans ce pays européen en 2018, il a noté que celle-ci marquait une étape importante, ouvrant la voie à des progrès notables dans les relations bilatérales.

Les directives du secrétaire général Nguyên Phu Trong concernant les relations Vietnam - France, en particulier et la diplomatie vietnamienne en général étaient une véritable ligne directrice pour les activités des diplomates, des cadres chargés des affaires étrangères et des agences de représentation vietnamiennes à l'étranger.

Fort impressionné par la campagne anti-corruption initiée par le chef du Parti, Cân Van Kiêt, de l'Association des Vietnamiens de France (UGVF), l'a qualifiée comme une révolution majeure qui a contribué à instaurer une confiance absolue dans la direction du Parti parmi le peuple vietnamien au pays et à l'étranger.

Exprimant sa tristesse face à la perte par la nation d'un dirigeant exceptionnel, le professeur Nguyên Duc Khuong, président de l’Association des scientifiques et experts vietnamiens (AVSE Global), a partagé ses impressions sur le défunt chef du Parti.

Selon M. Khuong, le secrétaire général du Parti était une personne dotée d'une profonde intelligence et un modèle en matière d'apprentissage et de progrès continus. Il a décrit le secrétaire général Nguyên Phu Trong comme un diplomate compétent respecté par les partenaires internationaux pour sa grande préoccupation pour les générations futures, ajoutant que le dirigeant se concentrait sur le développement des talents.

Il a salué deux politiques clés du secrétaire général du Parti : diplomatie multidimensionnelle et multilatérale qui met l'accent sur la coopération pour le développement et l'édification de la paix du monde et lutte contre la corruption visant à édifier le Parti sain et puissant, à instaurer la confiance du public dans la direction du Parti.

Nguyên Phan Bao Thuy, président de l'Union des étudiants vietnamiens en France (UEVF), a souligné le rôle de leadership important du secrétaire général du Parti et ses contributions à la nation, notamment dans le renforcement du système politique et la lutte contre la corruption. À différents postes, il a pris de nombreuses décisions précises et efficaces qui ont abouti des résultats clairs.

Photo : VNA/CVN

Le secrétaire général du Parti a consacré toute sa vie à servir le peuple, suivant les enseignements du Président Hô Chi Minh sur la diligence, l'intégrité, le civisme et l'impartialité, donnant la priorité au développement national. Il a constamment travaillé pour élever la position du Vietnam sur la scène internationale.

Le peuple vietnamien chérit toujours et est reconnaissant envers son dirigeant simple, chaleureux, talentueux et dévoué, a-t-il déclaré, ajoutant que la jeune génération vietnamienne, en particulier les jeunes à l'étranger, maintiendraient cet esprit et souhaiteraient contribuer au développement de leur pays.

VNA/CVN