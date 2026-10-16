Vietnam - UE et Vietnam - Belgique : propulser les relations vers de nouveaux sommets

À l’invitation du président du Conseil européen, Antonio Costa, et du Premier ministre belge, Bart De Wever, le secrétaire général du Parti et président de la République du Vietnam, Tô Lâm, effectuera, du 21 au 24 octobre, une visite officielle en Union européenne et en Belgique, accompagné de son épouse et d’une délégation de haut rang.

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Photo : VNA/CVN

S’exprimant auprès de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à Bruxelles, à l'approche de ce déplacement, l’ambassadrice du Vietnam en Belgique et cheffe de la Mission du Vietnam auprès de l’UE, Nguyên Huong Trà, a souligné que cette visite réaffirmait la place prioritaire qu’occupent Bruxelles et l’UE dans la politique diplomatique et la stratégie d’intégration internationale de Hanoï. Selon la diplomate, l’objectif est de consolider la confiance politique mutuelle, d’approfondir les relations bilatérales et de traduire les engagements de haut niveau en actions concrètes, ouvrant ainsi une nouvelle étape de coopération renforcée.

Cette mission officielle intervient alors que les relations entre le Vietnam et l'UE entrent à une meilleure période de développement. Le président du Conseil européen Antonio Costa est l’un des premiers dirigeants étrangers à visiter le Vietnam après la réussite du XIVe Congrès national du Parti communiste du Vietnam. À cette occasion, les deux parties ont élevé leurs liens au rang de partenariat stratégique intégral, ce faisant du Vietnam le premier pays d'Asie du Sud-Est à atteindre un tel degré d'association avec l’UE, consolidant plus de trois décennies de mécanismes conjoints.

Les échanges commerciaux demeurent un pilier central, le Vietnam se positionnant comme le premier partenaire commercial de l'UE au sein de l'ASEAN, tandis que l'Europe figure parmi les quatre premiers partenaires économiques du pays asiatique. Les deux parties partagent par ailleurs un attachement commun au droit international, un soutien au rôle des Nation unies et aux mécanismes multilatéraux, une accélébration de la libre-échange, jetant ainsi les bases d'un renforcement des relations bilatérales.

L’ambassadrice Nguyên Huong Trà a ajouté que le Vietnam souhaitait renforcer la coopération avec l’UE dans les domaines de l'innovation, des sciences et technologies ainsi que de la transition numérique. Hanoï espère également jouer un rôle plus important en tant que passerelle pour la coopération entre l'UE et l'ASEAN en général, ainsi qu'avec chaque pays membre de l'ASEAN en particulier.

La diplomate a également souligné que les sciences et les technologies, l’innovation et la transformation numérique devenaient des axes prioritaires de la coopération entre le Vietnam et l’UE. Les deux parties s’attachent par ailleurs à améliorer l’efficacité de la mise en œuvre des accords signés, notamment de l’Accord de libre-échange entre l’UE et le Vietnam (EVFTA). Elles souhaitent aussi renforcer leur coordination face aux défis mondiaux, notamment le changement climatique, la transition énergétique, la transition verte, la mise en place de chaînes d’approvisionnement durables et la cybersécurité.

Concernant la Belgique, les perspectives bilatérales s'orientent vers de nouveaux domaines de coopération après plus de cinquante ans de relations diplomatiques. La science, la technologie et la formation de ressources humaines hautement qualifiées, ainsi que les infrastructures maritimes, les ports maritimes, la logistique représentent les vecteurs prioritaires d'accélération.

Forts du partenariat stratégique dans le secteur agricole établi en 2018, les deux pays prévoient également d’élargir leur coopération à l’agriculture verte et intelligente, ainsi qu’au renforcement de la résilience du secteur face aux dérèglements climatiques..

En conclusion, l’ambassadrice a affirmé que la coordination multilatérale au sein de l’ONU, de l’Organisation internationale de la Francophonie et dans le cadre des mécanismes de coopération ASEAN - UE demeurait un socle essentiel pour promouvoir une vision commune de la coopération multilatérale et d’un ordre international fondé sur les règles de droit.

VNA/CVN