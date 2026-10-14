De nouvelles perspectives de coopération entre le Vietnam et le Liechtenstein

À la veille de la visite officielle au Vietnam de la Première ministre du Liechtenstein, Brigitte Haas, l’ambassadrice du Vietnam en Suisse, également accréditée auprès du Liechtenstein, Chau Mai Anh, a accordé une interview à l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA) sur la portée de cette visite et les perspectives des relations bilatérales.

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Selon la diplomate, cette première visite officielle de la Première ministre du Liechtenstein au Vietnam marquera une étape importante, témoignant de l’importance que le Liechtenstein accorde au Vietnam et donnera une nouvelle impulsion à des relations bilatérales pour les approfondir et les rendre plus substantielles et efficaces.

Photo : VNA/CVN

Ce nouveau chapitre devra avant tout s’appuyer sur les relations politiques pour développer des liens plus concrets dans les domaines économique, technologique et entrepreneurial. La visite interviendra à un moment particulièrement favorable, après la conclusion, en juillet 2026, des négociations sur l’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Association européenne de libre-échange (AELE). Cet accord devrait faciliter les échanges commerciaux, les investissements et les partenariats entre entreprises vietnamiennes et celles du Liechtenstein et des autres pays membres de l’AELE.

L’ambassadrice a souligné que l’intérêt du Liechtenstein ne résidait pas tant dans la taille de son marché intérieur que dans sa capacité à développer des entreprises hautement spécialisées, dotées de technologies avancées et présentes à l’international. L’implantation d’entreprises comme Hilti sur de nombreux marchés asiatiques, dont le Vietnam, témoigne d’un rayonnement économique bien supérieur à la taille du marché intérieur de la Principauté. Le Vietnam considère ainsi le Liechtenstein non seulement comme un marché, mais aussi comme un partenaire susceptible de contribuer à accroître la valeur ajoutée et la compétitivité de son économie.

La diplomate a exprimé l’espoir que cette visite permettra de renforcer la coopération dans des secteurs complémentaires à fort potentiel, notamment les industries spécialisées, la mécanique de précision, les hautes technologies, l’innovation, la transformation numérique et les services financiers. Elle a également appelé à développer les liens entre les entreprises du Liechtenstein et l’écosystème vietnamien de production, de technologie et d’innovation en plein essor.

Concernant le modèle économique du Liechtenstein, l’ambassadrice Chau Mai Anh a estimé que le Vietnam pouvait s’inspirer de son approche fondée sur la spécialisation, la technologie et l’innovation plutôt que sur la seule taille des entreprises. Malgré sa petite taille, la Principauté tire environ 42 % de sa valeur ajoutée de l’industrie et du secteur manufacturier. Près de 98 % de ses entreprises comptent moins de 50 salariés, tandis que les dépenses de recherche et développement représentent environ 6,2 % de son produit intérieur brut (PIB).

L’industrie du Liechtenstein se concentre notamment sur la mécanique de précision, les machines, les équipements industriels et les technologies de mesure. Selon la diplomate, l’un des principaux enseignements pour le Vietnam est d’aider ses petites et moyennes entreprises à ne pas se limiter à participer aux chaînes d’approvisionnement, mais à maîtriser davantage les technologies, développer des produits spécialisés et accéder aux marchés internationaux.

Cette visite pourrait également ouvrir de nouvelles perspectives de coopération entre entreprises des deux pays dans les hautes technologies, la mécanique de précision, l’automatisation, la transformation numérique et l’innovation.

VNA/CVN