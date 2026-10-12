Vietnam - Géorgie : une visite historique pour renforcer la coopération bilatérale

La vice-Première ministre géorgienne Maka Botchorishvili a qualifié d’historique la visite officielle de la vice-présidente vietnamienne Vo Thi Anh Xuân, du 12 au 14 octobre, y voyant une occasion de développer la coopération entre les deux pays.

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Photo : VNA/CVN

La vice-Première ministre et ministre des Affaires étrangères de Géorgie, Maka Botchorishvili, a qualifié d’historique la visite officielle en Géorgie, du 12 au 14 octobre, de Vo Thi Anh Xuân, secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et vice-présidente de la République. Elle a estimé que cette visite offrait une excellente occasion d’examiner la coopération bilatérale et son potentiel.

Dans une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) lors de l’accueil de la vice-présidente vietnamienne à l’aéroport, Maka Botchorishvili a souligné que, malgré l’ancienneté de leurs relations diplomatiques, le Vietnam et la Géorgie n’avaient encore jamais échangé de visites de haut niveau. Selon elle, cette visite revêt ainsi une importance particulière pour la Géorgie, la région du Caucase du Sud et le Vietnam. Elle a exprimé sa conviction qu’elle contribuerait à développer la coopération et le partenariat entre les deux pays.

La dirigeante géorgienne a également indiqué que son pays prévoyait d’ouvrir une ambassade au Vietnam, soulignant la volonté de la Géorgie de renforcer sa coopération avec le Vietnam. Elle s’est dite convaincue que cette visite ouvrirait de nouvelles perspectives dans les relations bilatérales.

Maka Botchorishvili a par ailleurs souligné la forte croissance économique des deux pays et l’importance de leurs positions stratégiques. Elle a insisté sur la nécessité de développer la coopération économique, notamment dans la logistique, les transports et le transit, en examinant les possibilités pour la Géorgie d’apporter son soutien au Vietnam dans ces domaines.

Elle a enfin relevé l’attrait touristique des deux pays, estimant qu’ils disposaient également d’un potentiel de coopération dans ce secteur.

VNA/CVN