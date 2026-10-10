Le Vietnam salue son retrait de la liste de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales

La porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères, Phạm Thu Hằng, a salué la décision de l’Union européenne de retirer le Vietnam de sa liste des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales, y voyant une reconnaissance des efforts du pays pour améliorer son cadre juridique et son environnement des affaires.

>> Les législateurs examinent les propositions d’exonération fiscale pour l’éducation

>> La fiscalité, un levier pour renforcer les entreprises vietnamiennes

>> Le Vietnam renforce le dialogue avec les entreprises à capitaux étrangers sur les politiques fiscales

Photo : VNA/CVN

Le 10 octobre, répondant à des questions de journalistes lui demandant de commenter la récente décision de l’Union européenne (UE) de retirer le Vietnam de la liste de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Phạm Thu Hằng, a déclaré :

''Le Vietnam salue la décision de l’Union européenne (UE) de le retirer de la liste des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales.

Cette décision constitue une reconnaissance des efforts déployés par le Vietnam ces derniers temps pour perfectionner son cadre juridique et ses politiques, ainsi que pour améliorer l’efficacité de leur mise en œuvre dans la pratique, afin de créer un environnement des affaires et de l’investissement favorable, transparent et stable, conforme aux normes et pratiques internationales, garantissant ainsi les droits et intérêts légitimes des entreprises et des investisseurs, favorisant la coopération économique internationale et renforçant la compétitivité de l’économie.

Le Vietnam est prêt à poursuivre les échanges et la coopération avec ses partenaires internationaux, dont l’UE, dans un esprit constructif, sur la base de l’égalité et des avantages mutuels, afin de promouvoir la transparence fiscale, d’améliorer l’efficacité de la gouvernance des entreprises et de créer un environnement international des affaires équitable, favorable et durable''.

VNA/CVN